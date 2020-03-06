Активы Нацфонда за два месяца снизились на 474,9 млрд тенге

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - По итогам января - февраля 2020 года поступления в Нацфонд составили 363,2 млрд тенге, что на 37,8%, или 220,7 млрд тенге, ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazakhstan Today.

В том числе налоговые поступления составили 358,0 млрд тенге, снизившись на 37,1% в сравнении с январём - февралём 2019 года. При сохранении текущей динамики поступлений, суммарные налоговые платежи в пользу фонда в 2020 года могут составить 2147,8 млрд тенге. В 2019 году суммарные налоговые поступления в Нацфонд составили 2837,2 млрд тенге", - сообщает АФК.

Эксперты также отмечают уменьшение по всем видам налоговых платежей.

Объём поступлений по КПН за два месяца текущего года составил 121,9 млрд тенге, что на 100,9 млрд тенге, или 45,3%, ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Поступления по разделу продукций организаций нефтяного сектора уменьшились на 43,7%, или 92,4 млрд тенге, до 119,0 млрд тенге. НДПИ в текущем году ниже на 16,7%, а поступлений от рентного налога меньше на 10,4%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что значительного снижения экспорта нефти в отчётном периоде не наблюдалось. Так, объем отгрузки нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийск в январе - феврале 2020 года составил 10,48 млн тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя аналогичного периода 2019 года (10,50 млн тонн). В АФК напоминают, что на трубопроводную систему КТК приходится более 75% экспорта казахстанской нефти.

При разбивке поступлений по месяцам отмечается, что налоговые поступления в Нацфонд в январе текущего года составили 51,0 млрд тенге, уменьшившись на 53,3% в сравнении с январём 2019 года, а февральские поступления уменьшились на 33,3% - до 307,0 млрд тенге.

За два месяца 2020 года было использовано 838,1 млрд тенге средств фонда, в том числе 838,0 млрд тенге были переведены в республиканский бюджет в виде гарантированного трансферта , а 140,5 млн тенге были направлены на покрытие расходов фонда. Таким образом, активы Нацфонда за январь - февраль 2020 года снизились на 474,9 млрд тенге, до 26 565,6 млрд тенге. Отметим, что законом "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы" предусмотрен гарантированный трансферт из Нацфонда в бюджет в размере 2,7 трлн тенге в 2020 и 2021 годах, последующим снижением до 2,6 трлн тенге в 2022 году", - информирует ассоциация.

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