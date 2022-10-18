Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с членами совета директоров Азиатского банка развития во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези.

Стороны обсудили разработку новой стратегии странового партнерства АБР для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики правительства РК, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Смаилов отметил, что Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала.

Кроме того, правительство продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, совершенствованию налогово-бюджетной политики и декарбонизации экономики.

Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста", - подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.

В свою очередь Серджио Лугарези подтвердил готовность банка продолжать активную работу с правительством РК по всем интересующим направлениям.

Уверен, что наше плодотворное взаимодействие позволит эффективно реализовать все намеченные задачи", - сказал Серджио Лугарези.