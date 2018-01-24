Алматинцы могут пожаловаться на продавцов, отказавших им в оплате товаров картой

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Алматинцы могут пожаловаться на продавцов, отказавших им в оплате товаров картой24.01.2018
Экономика  13:15

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы просит жителей города по телефону доверия сообщать о фактах отказа в приёме оплаты банковской картой, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что, согласно нормам закона РК "О платежах и платежных системах", индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие оптовую и розничную торговлю товарами, предоставляющие услуги гостиниц, ресторанов и осуществляющие деятельность в области страхования, здравоохранения, образования, фитнес-, спортивных клубов, дискотек и так далее, обязаны принимать оплату платежными картами с использованием платежных терминалов.

"Данное требование не распространяется на предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства и деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты (открытые рынки и ярмарки)", - уточнили в пресс-службе ДГД.

В случае отказа в принятии платежных карточек предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, а в случае повторности - штрафа в размере от 96 200 тенге до 240 500 тенге, в зависимости от размера субъекта предпринимательства.

О фактах отказа приема платежей по платежным картам ДГД по Алматы просит сообщать по телефону доверия: 267 15 57.
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