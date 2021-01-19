В рамках Almaty Business-2025 будет профинансировано 42 проекта

Компания Almaty Finance одобрила для финансирования 42 проекта на сумму 8,3 млрд тенге. Из них 26 проектов уже получили финансирование в размере 6,8 млрд тенге. Проекты на сумму 800 млн тенге находятся в детальной проработке, сообщил заместитель председателя правления ТОО Almaty Finance Зангар Салимбаев на брифинге в РСК.
Он отметил, что реализация проектов позволит создать более ста рабочих мест.
Кредитные средства направлены на реализацию проектов в различных отраслях. В их числе: открытие новой лаборатории, способной проводить более тысячи различных исследований; создание цеха по обжарке кофейных зерен; запуск швейного цеха; производство мебели и мебельной фурнитуры, изделий из металла, канцелярских товаров, гигиенических средств; строительство промышленного парка. Также одобрены проекты в сфере IT-индустрии: организация электронных платежей и процессинговых услуг, создание трехкомпонентной интегрированной системы и другие. Наибольшее количество выданных займов приходится на проекты легкой промышленности - 6 проектов, мебельной промышленности - 5 проектов, здравоохранения - 4 проекта, образования и спорта - 2 проекта. Сумма выданных займов для реализации проектов в данных отраслях составляет около 6 млрд тенге", - проинформировал спикер.
Напомним, компания Almaty Finance создана в рамках региональной программы развития предпринимательства Almaty Business-2025 в 2019 году. Компания финансирует начинающий и действующий бизнес, зарегистрированный исключительно в Алматы. Кредитование выдается в тенге под 2% годовых для тех, кто реализует бизнес в промышленном парке с максимальной суммой займа 70 млн тенге; 6% - с лимитом кредитования до 500 млн тенге для остальных направлений бизнеса. Срок кредитования - до семи лет, целевое назначение - пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
Региональная программа развития предпринимательства Almaty Business-2025 направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, повышение доступности финансирования, снижение административных барьеров, развитие инфраструктуры МСБ, обучение, сопровождение предпринимателей и привлечения инвесторов. В рамках программы созданы центр предпринимательства Qolday, Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty.
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