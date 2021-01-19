В рамках Almaty Business-2025 будет профинансировано 42 проекта

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - 42 проекта на 8,3 млрд тенге одобрены к финансированию в рамках Almaty Business-2025, передает Kazakhstan Today.

Компания Almaty Finance одобрила для финансирования 42 проекта на сумму 8,3 млрд тенге. Из них 26 проектов уже получили финансирование в размере 6,8 млрд тенге. Проекты на сумму 800 млн тенге находятся в детальной проработке, сообщил заместитель председателя правления ТОО Almaty Finance Зангар Салимбаев на брифинге в РСК.

Он отметил, что реализация проектов позволит создать более ста рабочих мест.

Кредитные средства направлены на реализацию проектов в различных отраслях. В их числе: открытие новой лаборатории, способной проводить более тысячи различных исследований; создание цеха по обжарке кофейных зерен; запуск швейного цеха; производство мебели и мебельной фурнитуры, изделий из металла, канцелярских товаров, гигиенических средств; строительство промышленного парка. Также одобрены проекты в сфере IT-индустрии: организация электронных платежей и процессинговых услуг, создание трехкомпонентной интегрированной системы и другие. Наибольшее количество выданных займов приходится на проекты легкой промышленности - 6 проектов, мебельной промышленности - 5 проектов, здравоохранения - 4 проекта, образования и спорта - 2 проекта. Сумма выданных займов для реализации проектов в данных отраслях составляет около 6 млрд тенге", - проинформировал спикер.

Региональная программа развития предпринимательства Almaty Business-2025 направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, повышение доступности финансирования, снижение административных барьеров, развитие инфраструктуры МСБ, обучение, сопровождение предпринимателей и привлечения инвесторов. В рамках программы созданы центр предпринимательства Qolday, Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty.

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