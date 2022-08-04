Алматы вступил в международную туристскую ассоциацию ICCA

КАРАГАНДА. 4 АВГУСТА - Многочисленные нарушения промышленной безопасности выявили после проверки опасных производственных объектов шахты имени Владимира Ильича Ленина угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в ходе проверки обследовано 110 объектов, таких как: проходческие забои, стационарные ленточные конвейеры, рельсовая откатка, монорельсовые дороги и транспорт, подъемные установки, вентиляторы главного проветривания, электромеханическое оборудование, техническая документация, документация геолого-маркшейдерской службы, пылегазовый режим и другое.

Выявлено 171 нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по части 1 статьи 298 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в комитете.

При этом установлено, что пункты актов специальных расследований несчастных случаев (Групповой несчастный случай, от 07 ноября 2021 года) не выполняются.

При проведении противовыбросных мероприятий не используются станки с управлением, исключающим нахождение рабочих в зоне возможного выброса, с электронным контролем углов заложения, длины скважин и фиксирующие изменение нагрузки на буровой снаряд.

Также не приобретены станки, обеспечивающие достоверные сведения при бурении скважин эксплуатационной разведки (длина, угол заложения скважин, крепость, тип пород, с возможностью отработки керна и др.).

Кроме того, не оснащены дегазационные трубопроводы в узловых точках приборами контроля газовой смеси с выводом к оператору аэрогазового контроля (АГК) на шахтах УД АО "АМТ".

Основные нарушения требований промышленной безопасности:

- не ведется отчистка рельсовых путей и ленточных конвейеров от просыпей горной массы;

- в местах перегрузов ленточных конвейеров пылеподавляющие каркасы не выполняют свои функции;

- на шахте в эксплуатации находятся выработки, не обеспеченные расчетной скоростью воздуха 0,5 метра в секунду.