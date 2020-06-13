Алматы выделено 1,4 млрд тенге на реализацию инициатив и пожеланий населения

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В 2020 году на реализацию инициатив и пожеланий населения в рамках концепции "бюджет народного участия" столице выделено 600 млн тенге, Алматы -1,4 млрд тенге. Об этом в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает Kazakhstan Today.

Министерство финансов активно внедряет в стране новую бюджетную концепцию "бюджет народного участия". В прошлом году пилот был проведен в Сарыаркинском районе столицы по 14 проектам с общим бюджетом в 100 миллионов тенге", - рассказал министр.

В текущем году пилотные проекты охватят все районы в Нур-Султане и 8 районов в Алматы.

В рамках новой концепции нормативно урегулированы вопросы составления и разработки проектов местных бюджетов.

Проводится интеграция информационной системы госпланирования с порталом Открытых бюджетов и информационными системами частного сектора", - рассказали в СЦК при президенте РК.

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