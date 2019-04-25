ALSTOM планирует расширить производство в Казахстане

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления компании "ALSTOM" Анри Пупар-Лафаржем, обсудив с ним текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

"7 лет назад мы начали успешное сотрудничество. Сегодня ваши предприятия работают в Казахстане не только в железнодорожной отрасли, но и в машиностроительной сфере. Производимая вашей компанией продукция является востребованной в странах региона", - сказал в ходе встречи Первый Президент Казахстана.

По информации пресс-службы Елбасы, Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость инфраструктурного развития в контексте укрепления транзитно-транспортного потенциала страны.

"Сейчас инфраструктурное развитие становится важным направлением в регионе. В том числе, в связи с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Мы построили большое количество железнодорожных транспортных путей", - сказал он.

В свою очередь, Анри Пупар-Лафарж поблагодарил Первого Президента Казахстана за возможность встретиться, подчеркнув особую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении инвестиционного сотрудничества.

На электровозосборочном заводе произведено большое количество техники, поставляемой также и на зарубежные рынки. Начат экспорт в Азербайджан. Благодаря казахстанским специалистам мы получили возможность производить качественную продукцию. И сейчас в наших планах расширять производство. Мы планируем увеличить численность сотрудников завода с 500 до 700 человек, а также повысить производительность предприятия до 100 электровозов в год", - сообщил председатель правления компании "ALSTOM".

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