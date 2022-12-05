Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки

За неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба главы кабмина.





Участники совещания рассмотрели весь спектр принимаемых оперативных мер по сдерживанию цен от резкого роста в декабре 2022 и весной 2023 года и системных. В оперативных большая роль отводится работе региональных комиссий по выявлению посредников и анализу цепочек ценообразования. Но результаты этих комиссий пока оставляют желать лучшего.





Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно, в ноябре проведено всего 25 заседаний. При этом в Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно, и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен - на 0,7% совокупно по 6 продуктам категории СЗПТ (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца 1-й категории), в Астане - на 0,5% (мука 1-го сорта, хлеб из муки 1-го сорта, морковь, лук, сахар). Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.





Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабфондов. По данным статистики, основное влияние на продовольственную инфляцию этого года оказал резкий рост цен на сахар (71,9% за 11 месяцев 2022 г.) и плодоовощную продукцию (май-июль 2022 г). Новые подходы направлены в том числе на предупреждение резкого роста цен на овощи в межсезонье и выделение доступного финансирования производителям основных продуктов питания в период подготовки к следующему сезону.





Первый этап - закуп плодоовощной продукции (действует с 25 ноября т.г.), финансирование осеннего урожая 2023 года (до 1 февраля 2023 года) и в последующем ежегодно до 1 сентября текущего финансового года - финансирование осеннего урожая следующего года.





Второй этап - форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, масла подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара (в действии с октября т.г.).





Третий этап - мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трех этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.





Необходимо возобновить ярмарки выходного дня, создавать людям условия для приобретения необходимых товаров без лишних наценок и посредников. Я поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования. А в результате теперь Комитет торговли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены. Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно - здесь нужна оперативность и своевременность. В свою очередь Министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов", - резюмировал итоги совещания Серик Жумангарин.