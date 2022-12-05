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Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки

04.12.2022, 19:48 4901
Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки
Фото: Depositphotos
ОПЕК+ подтвердила готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка
Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года.

Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня 2023 года, сообщает РИА Новости.

При этом ОПЕК+ подтвердила готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка.

Напомним, ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
 

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Рост цен на продукты: три этапа новых подходов к работе стабфондов рассмотрели в правительстве

04.12.2022, 12:25 8901
Рост цен на продукты: три этапа новых подходов к работе стабфондов рассмотрели в правительстве
За неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Участники совещания рассмотрели весь спектр принимаемых оперативных мер по сдерживанию цен от резкого роста в декабре 2022 и весной 2023 года и системных. В оперативных большая роль отводится работе региональных комиссий по выявлению посредников и анализу цепочек ценообразования. Но результаты этих комиссий пока оставляют желать лучшего.

Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно, в ноябре проведено всего 25 заседаний. При этом в Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно, и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен - на 0,7% совокупно по 6 продуктам категории СЗПТ (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца 1-й категории), в Астане - на 0,5% (мука 1-го сорта, хлеб из муки 1-го сорта, морковь, лук, сахар). Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.


Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабфондов. По данным статистики, основное влияние на продовольственную инфляцию этого года оказал резкий рост цен на сахар (71,9% за 11 месяцев 2022 г.) и плодоовощную продукцию (май-июль 2022 г). Новые подходы направлены в том числе на предупреждение резкого роста цен на овощи в межсезонье и выделение доступного финансирования производителям основных продуктов питания в период подготовки к следующему сезону.

Первый этап - закуп плодоовощной продукции (действует с 25 ноября т.г.), финансирование осеннего урожая 2023 года (до 1 февраля 2023 года) и в последующем ежегодно до 1 сентября текущего финансового года - финансирование осеннего урожая следующего года.

Второй этап - форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, масла подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара (в действии с октября т.г.).

Третий этап - мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трех этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.

Необходимо возобновить ярмарки выходного дня, создавать людям условия для приобретения необходимых товаров без лишних наценок и посредников. Я поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования. А в результате теперь Комитет торговли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены. Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно - здесь нужна оперативность и своевременность. В свою очередь Министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов", - резюмировал итоги совещания Серик Жумангарин.

 

В составе совета директоров QazaqGaz произошли изменения

02.12.2022, 19:44 28256
Анатолы Тегисбаев и Ануар Битанов вошли в состав совета директоров
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Анатолы Тегисбаев избран членом совета директоров АО "НК QazaqGaz". Ануар Битанов также вошел в состав совета директоров и стал независимым директором, сообщает пресс-служба компании.

Анатолы Тегисбаев - ветеран газовой промышленности Казахстана. Стоял у истоков зарождения нефтегазового комплекса, обладает 40-летним опытом работы в индустрии. В разные годы занимал руководящие должности в АО "Карачаганакгазпром", ОАО "Казбургаз", ТОО "КМГ Карачаганак" и др. С 2022 года Анатолы Тегисбаев избран председателем экспертного совета QazaqGaz и принимает активное участие в реформировании газовой промышленности.

Ануар Битанов - выпускник программы MBA в London BusinessSchool и магистерской программы в области нефтяной инженерии в Stanford University. Имеет опыт работы в нефтегазовой сфере (AGIPKCO, KAZAKHOILAKTOBELLP, BIGSKYENERGYCORPORATION, ROXIPETROLEUM). С 2012 года трудился менеджером проектов в нефтегазовом сектора, затем - партнером в международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Реализовывал проекты в США, Германии, Колумбии, Мексике и других странах. Ануар Битанов обладает широким экспертным и практическим опытом в области консалтинга в сфере природных ресурсов.
 

Страны СНГ одобрили концепцию развития промышленной кооперации до 2030 года

02.12.2022, 17:20 31361
Страны СНГ одобрили концепцию развития промышленной кооперации до 2030 года
Концепция и комплекс мер направлены на создание условий и содействие развитию новых высокотехнологичных отраслей
Москва. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня прошло в формате видео-конференц-связи 96-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств, в ходе которого страны СНГ одобрили концепцию развития промышленной кооперации до 2030 года, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Особое внимание в рамках заседания было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере промышленности, информирует sputnik.kz. 

Членами экономического совета одобрены проекты концепции развития промышленной кооперации государств - участников СНГ и комплекса мер по развитию промышленной кооперации государств - участников СНГ на период до 2030 года, рассмотрен отчет о деятельности совета по промышленной политике государств - участников СНГ в 2018-2021 годах", - сообщили в пресс-службе комитета.


Отмечается, что концепция и комплекс мер направлены на создание условий и содействие развитию новых высокотехнологичных отраслей, ускоренной модернизации и технологического обновления промышленного производства в СНГ.

Участники заседания выразили надежду на то, что в скором времени будет увеличен объем производства и экспорт конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости. Будут достигнуты международные стандарты по качеству продукции, созданы новые рабочие места.

Также стороны пришли к выводу, что наиболее активно между странами работа ведется в транспортной отрасли и в агропромышленном комплексе. Многие страны посчитали, что нужно включить в перечень дополнительные мероприятия по обеспечению стабильности экономической ситуации.

В ходе заседания рассмотрен проект меморандума о сотрудничестве государств - участников СНГ в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи. Принятие меморандума будет способствовать целенаправленным и согласованным действиям компетентных органов государств - участников СНГ и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ по содействию недопущения формирования ключевых предпосылок возникновения мошенничества на сетях электросвязи", - добавили в пресс-службе исполкома СНГ.


Кроме того, в рамках заседания рассмотрена информация о препятствиях во взаимной торговле государств - участников СНГ и рекомендациях по их устранению.

Также в ходе заседания были утверждены программа по развитию национальных ядерных инфраструктур государств - участников СНГ и план мероприятий по ее реализации.

Программа позволит определить шаги для совершенствования ядерной инфраструктуры или повышения эффективности существующих инструментов для гармоничного и безопасного развития инфраструктуры и отрасли в целом, включая совершенствование нормативно-правовой базы и институциональной основы, развитие кадрового потенциала, принятие мер по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - отметили в комитете СНГ.


Помимо прочего, был представлен доклад о цифровой трансформации электроэнергетики государств - участников СНГ с учетом вопросов энергетической безопасности. Доклад содержит описание основных цифровых технологий, доступных и применяемых в настоящее время в электроэнергетике, включая их основные характеристики и бизнес-процессы.

Члены экономического совета одобрили отчет о деятельности межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств - участников СНГ, в котором представлены основные направления и итоги работы совета в 2018-2021 годах.

Отмечено, что основными результатами деятельности совета стали совершенствование практической деятельности органов страхового надзора государств - участников СНГ, активизация взаимодействия и взаимопомощи этих органов, обеспечение постоянного обмена опытом и информацией по вопросам развития регионального страхового рынка, методов и средств контроля его деятельности, сохранение и расширение многосторонних связей в рамках СНГ.

Следующее заседание экономического совета планируется провести 17 марта 2023 года в Москве.
 

В Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты

02.12.2022, 12:28 37306
В Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты
Общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек в Казахстане имеют просроченный кредит свыше 90 дней, сообщает Комитет государственных доходов Республики Казахстан.

По данным ведомства, общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.

Количество лиц, которые не в состоянии обслуживать долги более пяти лет, составляет 365 тысяч человек, сумма просрочки - 504 млрд тенге (или 27% от общего количества проблемных заемщиков).

Ранее в Минфине представили проект закона о банкротстве физических лиц. Поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения.
 

Установлены размеры МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2023 год

02.12.2022, 10:26 40986
Установлены размеры МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2023 год
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", подписанном президентом страны, установлены размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии, величина прожиточного минимума и другие базовые показатели.

Законом предусмотрено установление с 1 января 2023 года величин:

  • минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;

  • минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге;

  • минимального размера пенсии - 53 076 тенге;

  • месячного расчетного показателя - 3450 тенге;

  • прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 1 декабря подписал закон о госбюджете на 2023-2025 годы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести новую методику определения МЗП.
 

В Казахстане понизились цены на аренду жилья

02.12.2022, 09:26 41871
В Казахстане понизились цены на аренду жилья
Однако цены на аренду еще не вернулись на доажиотажный уровень
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья. Аренда жилья с 24 ноября по 1 декабря подешевела еще на 2%.

По данным портала Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.

Максимальное снижение произошло:

  • в Уральске: -6,2 %, до 2708 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Костанае: -4,7 %, до 3174 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Петропавловске: -4,7 %, до 2600 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Алматы: -3,1 %, до 6250 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Астане: -2,5 %, до 4062 тенге за 1 квадратный метр.


На 1 декабря цены на аренду еще не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).

Наибольший разрыв остается в Костанае (+24,6%), Павлодаре (+16,9%), Алматы (+16,1%), Астане (+11,7%).

В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрем составляет не более 5%.

Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28,8%.


Как сообщалось ранее, в Казахстане большая часть рынка арендного жилья находится "в тени". Создана рабочая группа между МВД и Комитетом госдоходов Минфина РК по совместному действию для решения этого вопроса.  
 

В "Казахмысе" назначен новый председатель правления

01.12.2022, 16:57 56216
В "Казахмысе" назначен новый председатель правления
Фото: Казахмыс
Нурахмет Нуриев сменил на этом посту Эдуарда Огая, который руководил компанией с 2006 года
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" председателем правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который руководил компанией с 2006 года, сообщает пресс-служба компании kazakhmys_official.

Представляя своего преемника, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано в том числе в связи с созданием новой области Улытау.

Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане, и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович, хоть и молодой специалист, но опыта ему хватает, и он покажет лучший результат, чем показывали мы", - подчеркнул Огай.


Нурахмет Нуриев родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.

С 2011 по 2013 годы Нурахмет Нуриев работал финансовым аналитиком в Hamble Group.

С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодаре и Атырау.

В 2015-2019 годах был финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум».

С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».

Трудовую деятельность в корпорации "Казахмыс" начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация Казахмыс». В июне 2021 года назначен генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».
 

Объем нефти по территории РК через нефтепровод КТК хотят довести до 72,5 млн тонн

01.12.2022, 15:40 55216
Объем нефти по территории РК через нефтепровод КТК хотят довести до 72,5 млн тонн
Фото: cpc-online.ru
Акционеры рассмотрели ход реализации программы устранения узких мест трубопроводной системы КТК
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор КТК Николай Горбань представил доклад о состоянии хозяйственной деятельности консорциума, включая вопросы промышленной, экологической безопасности и охраны труда, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Отмечается, что отгрузка нефти на морском терминале КТК на 15 ноября достигла 49,8 млн тонн

Акционеры рассмотрели ход реализации программы устранения узких мест трубопроводной системы КТК (…) После ее завершения пропускная способность нефтепровода Тенгиз - Новороссийск будет доведена до 72,5 млн тонн по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории Российской Федерации", - проинформировали в пресс-службе.


Также были рассмотрены вопросы текущей работы морского терминала КТК в условиях проведенной замены танков плавучести на первом и втором выносных причальных устройствах терминала.

Ранее сообщалось, что на КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве.
 

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