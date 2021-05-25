Казахстанцы получили доступ к торговле на Amazon

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Казахстанцы получили доступ к торговле на одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции Amazon, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы завершили начавшиеся ещё в ноябре прошлого года переговоры с Amazon. И, наконец-то, с 20 мая наша страна включена в перечень "разрешенных" на одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции. Приятным бонусом стало то, что нам удалось "затащить в вагон" и наших соседей по Центральной Азии. Мы руководствовались стремлением помочь нашим предприятиям, особенно МСБ кооперироваться не только в производстве, но и в совместном продвижении продукции региона в будущем как единого Центрально-Азиатского бренда. И это в духе договоренностей интенсивно проходящих в эти годы встреч на высшем уровне руководства наших стран", - сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

По его словам, главной проблемой доступа на Amazon для казахстанских бизнесменов была необходимость становиться "частью" разрешенных стран: то есть открывать в этих странах юридическое лицо и банковский счет для проведения всех операций на площадке.

Но теперь мы эти сложности исключили. Казахстанские предприниматели могут получать оплату напрямую через казахстанские банки и торговать под собственным флагом - Казахстан теперь можно найти в перечне стран-продавцов. Для нас это очень важно! Ведь Amazon - это одна из самых популярных площадок. Сотни миллионов активных клиентов более чем в 200 странах и территориях мира. Причем, что любопытно, зарегистрированы продавцы только 188 стран. Очень важно, что Amazon открывает дорогу малому и среднему бизнесу - 60% всех розничных продаж маркетплейса делают 1,9 млн малых и средних предприятий. А в прошлом году чистые продажи Amazon составили $386,1 млрд. Я поздравляю нашу команду с очередным успешным шагом по расширению электронной коммерции и горизонтов для экспорта казахстанских товаров. Желаю всем нашим предпринимателям успешной торговли", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

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