Аналитики ЕАБР оценили потенциальный эффект от вступления Таджикистана в ЕАЭС

Москва. 23 ноября. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал аналитический доклад на тему "Экономические эффекты вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз", передает Kazakhstan Today.

Высокий уровень текущей торговой интеграции с государствами ЕАЭС является одной из основных предпосылок вступления Таджикистана в евразийское интеграционное объединение. Индекс значимости взаимной торговли с ним составил в 2019 году 39% - это выше показателей многих действующих членов Союза", - сообщили в пресс-службе ЕАБР.

В частности, как отмечают аналитики банка, опыт Армении свидетельствует о том, что возможное вступление в Союз позволит Таджикистану увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса и легкой промышленности.

При этом эксперты ЕАБР подчеркивают, что ключевым драйвером развития Таджикистана в случае возможной интеграции с ЕАЭС будут преимущества, связанные с его участием в едином рынке труда.

Ярким примером эффективности единого евразийского рынка труда является Кыргызстан. Вступление в Союз в 2015 году за счет режима наибольшего благоприятствования трудовым мигрантам позволило увеличить их количество и, несмотря на произошедший в том году кризис, значительно нарастить объем денежных переводов по итогам последних 5 лет. Таджикистан же, напротив, до сих пор не смог восстановиться до уровня 2014 года. В случае присоединения республики к ЕАЭС, согласно оценкам ЕАБР, можно ожидать роста не только денежных переводов, но и заработной платы мигрантов в среднем на 10-30%. Все эти изменения в течение 5 лет после присоединения к Союзу обеспечат дополнительный накопленный приток денежных поступлений в страну в размере $1,3-1,5 млрд", - отметили в ЕАБР.

Также сообщается, что вступление Таджикистана в ЕАЭС в среднесрочной перспективе будет способствовать упрощению правил ведения бизнеса и формированию в республике более благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций.

Совершенствование институциональной среды является приоритетным направлением, способным нивелировать издержки от вступления Таджикистана в ЕАЭС и обеспечить реализацию торгового и инвестиционного потенциала сотрудничества.

Эффекты возможного вступления Таджикистана в ЕАЭС получится реализовать настолько полно, насколько удастся снять или уменьшить структурные ограничения. К ним относятся вопросы благоприятного институционального режима, транспортных путей, обеспечения доступа к рынкам и развития водно-энергетического комплекса. Кроме того, возможную интеграцию Таджикистана со странами ЕАЭС целесообразно рассматривать в более широком контексте раскрытия экономического потенциала сотрудничества во всем Центрально-Азиатском регионе", - прокомментировал главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.

Также в ЕАБР указывают на то, что комплексный подход к решению вопросов водопользования и транспортного сообщения в масштабе всего региона может значительно увеличить экономический эффект от взаимодействия.

Вместе с тем в ЕАБР подчеркивают, что, несмотря на значительные преимущества, существуют и издержки от возможного вступления Таджикистана в ЕАЭС, носящие краткосрочный характер. Потенциальные минусы сводятся к возможному снижению оборотов торговли с третьими странами, рискам потери источников финансирования экономического развития и трудностям в процессе адаптации национальной правовой базы к требованиям Союза.

Таким образом, комплексный анализ преимуществ и издержек от возможного вступления Таджикистана в ЕАЭС, приведенный в докладе ЕАБР, позволяет сделать вывод о значительном положительном эффекте для развития страны в долгосрочной перспективе. Увеличение ежегодных темпов роста экономики Таджикистана может составить до 3 процентных пунктов за счет усиления инвестиционной активности, создания новых рабочих мест и вовлечения в производство новых трудовых ресурсов, а также улучшения производительности в результате трансферта технологий и позитивного влияния вступления на институциональную среду.

Помимо экономического роста, присоединение Таджикистана к Союзу будет способствовать целям макроэкономической стабильности: инфляцию удастся стабилизировать на уровне 5%, а уровень долга по отношению к ВВП сократить на 5-8 процентных пунктов. Кроме того, следствием вступления в ЕАЭС может стать повышение суверенного рейтинга республики.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $8,513 млрд учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же 6 стран. Целями ЕФСР является содействие государствам-участникам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями управляющего средствами Фонда и подписали с Банком соглашение об управлении средствами ЕФСР.

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