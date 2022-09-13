Андрей Слепнев: торгово-экономические отношения ЕАЭС и Египта продолжают развиваться

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев текущего года аудитом охвачено порядка 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 249 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы Минфина, с начала года роведено 1 645 аудиторских мероприятий.

Нарушения устранены на 236 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - уточнил Жамаубаев.

Он также сообщил, что за 8 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено почти 392 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 8,7 трлн тенге.

По итогам проверок установлены нарушения

по 26 241 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% (24 362) уведомлений об устранении нарушений", - рассказал он.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 442 рекомендаций.

Жамаубаев также назвал министерства и регионы, в которых сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджета.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11,7 трлн. тенге.Неисполнение составило 60 млрд тенге, из них 11 млрд тенге - экономия. Не освоено - 49 млрд тенге", - уточнил заместитель премьер-министра.

Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и просвещения (науки и высшего образования).

Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Расходы местных бюджетов составили 6,3 трлн тенге. Не исполнено - 155 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн. тенге.На 1 сентября им выделено 1,9 трлн тенге. Из них освоено - 95,6%. Не исполнено - 85 млрд тенге, в том числе экономия - 7 млрд тенге, не освоено - 78 млрд тенге", - проинформировал спикер.

При этом Жамаубаев уточнил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областях.

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - разъяснил министр.



