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Андрей Слепнев: торгово-экономические отношения ЕАЭС и Египта продолжают развиваться

12.09.2022, 20:21 8741
МОСКВА. 12 СЕНТЯБРЯ - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Назихом Али Бахаэльдином Эльнаггари заявил, что торгово-экономические отношения ЕАЭС и Египта продолжают развиваться ускоренными темпами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос развития отношений с Египтом для нас является очень важным, и мы уделяем ему много внимания. Видим, как активно развивается торговля: в этом году товарооборот растет почти на 40% по сравнению с прошлым годом, и до этого также был рост. Растут и наши поставки в Египет, и египетские поставки к нам. Намерены увеличивать масштабы нашего экономического взаимодействия и в дальнейшем", - отметил Андрей Слепнев.

 
С этой целью, по словам министра по торговле ЕЭК, ведется активная работа над соглашением о свободной торговле. Следующий раунд переговоров намечен в Шарм-эль-Шейхе с 11 по 13 октября.
 

Придаем этому раунду большое значение, так как он может стать в определенном смысле решающим. Надеемся существенно продвинуться по ключевому вопросу - о параметрах взаимного снижения импортных пошлин, а также по подготовке окончательного текста проекта соглашения", - подчеркнул Андрей Слепнев.

 
По его словам, сегодня в Евразийском экономическом союзе большое внимание уделяется проекту российской промышленной зоны в Египте. При этом к проекту проявляют интерес компании не только из Российской Федерации, но и из других государств ЕАЭС. 
 

Уверен, что резидентами зоны в будущем станут предприятия из Беларуси, Казахстана и других стран Союза", - заявил Андрей Слепнев.

 
В завершение министр подтвердил заинтересованность провести личную встречу с недавно назначенным на должность министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром Салехом до конца текущего года. Договорились согласовать детали по завершении предстоящего раунда переговоров.
 

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Минфин: аудит бюджетных средств выявил нарушения на 249 миллиардов тенге

13.09.2022, 11:05 361
Минфин: аудит бюджетных средств выявил нарушения на 249 миллиардов тенге
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев текущего года аудитом охвачено порядка 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 249 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации главы Минфина, с начала года роведено 1 645 аудиторских мероприятий.
 

Нарушения устранены на 236 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - уточнил Жамаубаев.

 
Он также сообщил, что за 8 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено почти 392 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 8,7 трлн тенге.
 

По итогам проверок установлены нарушения 

 
по 26 241 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% (24 362) уведомлений об устранении нарушений", - рассказал он.
 
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 442 рекомендаций.
 
Жамаубаев также назвал министерства и регионы, в которых сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджета.
 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11,7 трлн. тенге.Неисполнение составило 60 млрд тенге, из них 11 млрд тенге - экономия. Не освоено - 49 млрд тенге", - уточнил заместитель премьер-министра. 

 
Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и просвещения (науки и высшего образования).
 
Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.
 

Расходы местных бюджетов составили 6,3 трлн тенге. Не исполнено - 155 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн. тенге.На 1 сентября им выделено 1,9 трлн тенге. Из них освоено - 95,6%. Не исполнено - 85 млрд тенге, в том числе экономия - 7 млрд тенге, не освоено - 78 млрд тенге", - проинформировал спикер.

 
При этом Жамаубаев уточнил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областях.
 

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - разъяснил министр.


Ранее сообщалось, что с начала года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%.
 

В Казахстане убрано порядка 70% урожая зерновых

13.09.2022, 10:39 646
В Казахстане убрано порядка 70% урожая зерновых
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства сельского хозяйства РК, намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 центнеров на гектар (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 центнера на гектар). 
 

В том числе масличные убраны на площади 337,5 тысячи гектаров - 10% от плана, намолочено 220,6 тысячи тонн. Картофеля убрано на площади 66,5 тысячи гектаров - 34% от плана, собран урожай в объеме 1,4 млн тонн. Овощей собрано 3,2 млн тонн на 113,1 тысячи гектаров, или 66% от общей площади", - проинформировали в ведомстве.

 
Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу.
 

С начала года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%

13.09.2022, 10:12 1671
С начала года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,3%. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, сообщил Куантыров.
 
Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.
 

Инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в 2 раза, образовании - на 59,1%, административном и вспомогательном обслуживании - на 30,1%, торговле - на 21,9%, финансовой и страховой деятельности - на 20,2%, операциях с недвижимым имуществом - на 18,8%, строительстве - на 15,7%", - уточнил министр.

 
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.
 

В январе-июле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,9% и составил 74,3 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 52,9% и составил 48,9 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 35,7%, до 14,3 млрд долларов США. Импорт товаров составил 25,3 млрд долларов США. В целом положительный торговый баланс составил 23,6 млрд долларов США", - говорится в докладе.

 
Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-август текущего года объем производства вырос на 4,8%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен рост производства в машиностроении на 7,9%, в том числе автомобилестроения - на 18,2%, производства электрического оборудования - на 8,3%, продуктов питания - на 3,5%, напитков - на 7,5%, пластмассовых изделий - на 5,1%, готовых металлических изделий - на 2,4%, продуктов химической промышленности - на 11,8%, одежды - на 7,1%.
 
В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,7%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 18,5%, добыче газа - на 2,7%, угля - на 2,2%, металлических руд - на 0,5%.
 
В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на 8,3%.
 
В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 7,5%.
 

В январе-августе введено 8,8 млн квадратных метров жилья, что на 1,2% меньше аналогичного периода 2021 года. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Алматинской и Павлодарской областях, а также в городе Шымкент. Снижение отмечено в вновь образованных областях Улытау и Жетысу, а также Мангистауской, Атырауской областях, в городах Алматы и Нур-Султан", - проинформировал Куантыров.

 
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 4,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Костанайская, Северо- Казахстанская, Абай и Акмолинская области.
 
В целом по всем показателям положительный рост отмечается в четырех регионах - в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в городе Шымкенте.
 
По 6 показателям наблюдается рост в восьми регионах. Это Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также города Нур-Султан и Алматы.
 

"Сбербанк Казахстан" изменит название на "Береке банк"

13.09.2022, 09:45 4106
"Сбербанк Казахстан" изменит название на "Береке банк"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк". Об этом сообщил председатель правления национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приобретенный у российского "Сбера" дочерний банк в Казахстане проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке", сообщил Шарлапаев в интервью журналисту Дмитрию Шишкину.
 

Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября. Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово - все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", - сказал глава нацхолдинга.

 
Шарлапаев отметил, что активы банка составляют 2 триллиона тенге.
 

Это все-таки не маленький банк в рамках казахстанской экономики... Кадровые ресурсы этого банка, техническая инфраструктура, программные решения позволили обеспечить взрывной рост доли "Сбербанка" на казахстанском рынке. Это был независимый от фондирования головного банка финансовый институт, который сам по себе развивался. И его текущая проблемная ситуация не связана ни с плохим менеджментом, ни с качеством кредитного портфеля - она связана с тем, что специалисты называют "идиосинкратический риск" - это риск, сконцентрированный на данном юридическом лице из-за попадания его в санкционные списки США. Там хороший портфель. Это не бездумное вливание средств. Мы просто пытаемся нормализовать работу банка" - ответил он на вопрос о том, зачем государству было покупать банк.

 

Рынок "Алтын Орда" в Алматы преобразуют в оптово-распределительный центр

12.09.2022, 12:57 17811
Рынок "Алтын Орда" в Алматы преобразуют в оптово-распределительный центр
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Алматы планируется преобразовать рынок "Алтын Орда" в оптово-распределительный центр, об этом сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на заседании ХXV сессии городского маслихата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оптово-розничный рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр. Вместо рынка "Барлык" планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена", - сообщил замакима.

 
Он также проинформировал, что в поселке Боралдай появится третий железнодорожный вокзал.

Токаев поручил руководству Алматы навести порядок на рынке "Алтын Орда".
 

Сроки представления декларации в рамках всеобщего декларирования истекают 15 сентября

12.09.2022, 12:47 16056
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете государственных доходов напомнили, что до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования осталось 4 дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить электронно в орган государственных доходов по месту жительства в срок не позднее 15 сентября 2022 года, напомнили в КГД.
 
Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий: 
 
- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; 
 
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; 
 
- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; 
 
- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
 
В комитете разъяснили, что лица, представившие в 2021 году "входную" декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), в 2022 году должны представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию.
 
Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением. 
 
При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге.
 
По данным ведомства, на сегодня декларацию еще не представили более 85 тысяч человек.
 

На программу развития Алматы до 2030 года планируют потратить 6,1 трлн тенге

12.09.2022, 10:35 17861
На программу развития Алматы до 2030 года планируют потратить 6,1 трлн тенге
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - По предварительным оценкам, общая сумма реализации программы до 2030 года составит 6,1 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие три года для реализации программы развития мегаполиса планируется привлечение 1,3 трлн тенге и оставшиеся более 2 трлн тенге - в среднесрочной перспективе до 2030 года. 
 

Наша программа развития - это документ, отвечающий современным требованиям и задачам и адресованный жителям Алматы. При этом действующий план развития в соответствии с системой государственного планирования по согласованию с центральными госорганами будет скорректирован под новую программу развития и в результате получит новое качественное и актуализированное содержание", - сказал Досаев на встрече с депутатами маслихата Алматы.

 
Он рассказал, что программа развития основана на 7 основных целях: "Комфортная городская среда", "Устойчивый экономический рост", "Управляемая урбанизация", "Социальная устойчивость и стабильность", "Зеленый Алматы", "Смарт сити" и "Безопасный город". 

Названы текущие вызовы развития Алматы.
 

Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу

10.09.2022, 18:59 32726
Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - За 7 месяцев 2022 года в Европу было отправлено 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (85,7 тысячи тонн), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В стоимости экспорт пшеницы в европейском направлений вырос в 3,1 раза - с 25,1 до 77 млн долларов, сообщает телеграм-канал Tradereport.kz.
 
Основными покупателями в Европе являются Италия (82%), Польша (6%), Латвия и Мальта (по 3%). Также имеется небольшой объем экспорта в Грецию, Великобританию, Швейцарию и Финляндию.
 
Рост экспорта сельхозсырья позволил Казахстану занять четвертое место среди поставщиков пшеницы в крупнейшую страну в мире по производству макаронных изделии - Италию. Это произошло на фоне снижения поставок из Канады и Австралии в 2022 году. В прошлом году Италия экспортировала 2,3 млн тонн макаронных изделий по всему миру и заработала на этом 3,6 млрд долларов.
 
Казахстан в 2021 году экспортировал всего 65 тысяч тонн макаронных изделий - это 20-й результат в мире.
 
1 сентября на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки.
 
С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать зерновых и зернобобовых культур с площади в 6,1 млн гектаров - это больше 38% от плана.
 

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