Андрей Слепнев: торгово-экономические отношения ЕАЭС и Египта продолжают развиваться

МОСКВА. 12 СЕНТЯБРЯ - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Назихом Али Бахаэльдином Эльнаггари заявил, что торгово-экономические отношения ЕАЭС и Египта продолжают развиваться ускоренными темпами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вопрос развития отношений с Египтом для нас является очень важным, и мы уделяем ему много внимания. Видим, как активно развивается торговля: в этом году товарооборот растет почти на 40% по сравнению с прошлым годом, и до этого также был рост. Растут и наши поставки в Египет, и египетские поставки к нам. Намерены увеличивать масштабы нашего экономического взаимодействия и в дальнейшем", - отметил Андрей Слепнев.
С этой целью, по словам министра по торговле ЕЭК, ведется активная работа над соглашением о свободной торговле. Следующий раунд переговоров намечен в Шарм-эль-Шейхе с 11 по 13 октября.
Придаем этому раунду большое значение, так как он может стать в определенном смысле решающим. Надеемся существенно продвинуться по ключевому вопросу - о параметрах взаимного снижения импортных пошлин, а также по подготовке окончательного текста проекта соглашения", - подчеркнул Андрей Слепнев.
По его словам, сегодня в Евразийском экономическом союзе большое внимание уделяется проекту российской промышленной зоны в Египте. При этом к проекту проявляют интерес компании не только из Российской Федерации, но и из других государств ЕАЭС.
Уверен, что резидентами зоны в будущем станут предприятия из Беларуси, Казахстана и других стран Союза", - заявил Андрей Слепнев.
В завершение министр подтвердил заинтересованность провести личную встречу с недавно назначенным на должность министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром Салехом до конца текущего года. Договорились согласовать детали по завершении предстоящего раунда переговоров.