Антикор расследует 65 уголовных дел по фактам хищения субсидий в АПК

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Агентство по противодействию коррупции продолжает расследование схем хищения бюджетных средств , выделенных на субсидирование сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня в ходе X Гражданского форума председатель Агентства Марат Ахметжанов, на субсидирование АПК за последние 5 лет выделено свыше 2 трлн тенге. В ходе анализа данной сферы выяснилось, что МСХ и акиматы формировали бюджетные заявки, исходя из примерного размера финансирования и показателей предыдущих лет. При этом не было ни научного, ни экономического обоснования сумм финансирования.

Целевые индикаторы госпрограмм не были ориентированы на результат. К примеру, по животноводству большинство индикаторов направлено просто на увеличение числа поголовья, охваченного субсидиями.

Нормативные акты насквозь пронизаны коррупционными рисками. Информационные системы уязвимы для мошенников. Контроля за целевым использованием субсидий не было. Отсюда хищения и коррупция. Честные фермеры не могли получить свои субсидии. Это вызывало у них недовольство. Даже бытует мнение, что без связи и взяток субсидии не получить. И всё это подрывает доверие граждан и нивелирует меры, принимаемые государством", - заявил глава Антикора.

По его данным, за 5 лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Для хищения субсидий из года в год использовались одни и те же схемы, но их причины и условия не выяснялись.

К примеру, субсидии на обводнение пастбищ повсеместно были превращены в многолетнюю "кормушку" казнокрадов. В ЗКО арестован начальник отдела областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал липовые бумаги, прогонял через их счета деньги. В итоге установили оборудование, которое у многих уже не работает. Из-за таких преступных действий субсидии уходили на ветер. Государство несло траты, скот оставался без воды. А уполномоченные органы бездействовали", - привел пример Марат Ахметжанов.

Кроме того, выявлены факты субсидирования несуществующего скота или же один и тот же скот проходил через двойное, тройное субсидирование. В базах данных искажались и изменялись количество, возраст, пол и номер животных. В частности, в Туркестанской области только в одном хозяйстве установлено 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. Это сделано для искусственного увеличения приплода, чтобы получить субсидии.

Хищениям способствуют изъяны информационных систем. В частности, в фальсификации данных уличены работники подведомственной организации МСХ - Национального аграрного научного центра.

Это только часть выявленных коррупционных схем. На сегодня Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 уголовных дел. 18 лиц признаны подозреваемыми. Из них 14 находятся под стражей. В настоящее время расследование продолжается. По итогам работы, в адрес правительства мы внесем соответствующее представление с постановкой вопроса об ответственности всех виновных лиц. В целом по результатам нашего анализа выработано порядка 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. В настоящее время в МСХ разрабатывается план конкретных мероприятий по их реализации", - заключил Марат Ахметжанов.