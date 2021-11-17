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Антикор расследует 65 уголовных дел по фактам хищения субсидий в АПК

16.11.2021, 14:48 31240
Антикор расследует 65 уголовных дел по фактам хищения субсидий в АПК
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Агентство по противодействию коррупции продолжает расследование схем хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил сегодня в ходе X Гражданского форума председатель Агентства Марат Ахметжанов, на субсидирование АПК за последние 5 лет выделено свыше 2 трлн тенге. В ходе анализа данной сферы выяснилось, что МСХ и акиматы формировали бюджетные заявки, исходя из примерного размера финансирования и показателей предыдущих лет. При этом не было ни научного, ни экономического обоснования сумм финансирования.
 
Целевые индикаторы госпрограмм не были ориентированы на результат. К примеру, по животноводству большинство индикаторов направлено просто на увеличение числа поголовья, охваченного субсидиями.
 

Нормативные акты насквозь пронизаны коррупционными рисками. Информационные системы уязвимы для мошенников. Контроля за целевым использованием субсидий не было. Отсюда хищения и коррупция. Честные фермеры не могли получить свои субсидии. Это вызывало у них недовольство. Даже бытует мнение, что без связи и взяток субсидии не получить. И всё это подрывает доверие граждан и нивелирует меры, принимаемые государством", - заявил глава Антикора.

 
По его данным, за 5 лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Для хищения субсидий из года в год использовались одни и те же схемы, но их причины и условия не выяснялись. 
 

К примеру, субсидии на обводнение пастбищ повсеместно были превращены в многолетнюю "кормушку" казнокрадов. В ЗКО арестован начальник отдела областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал липовые бумаги, прогонял через их счета деньги. В итоге установили оборудование, которое у многих уже не работает. Из-за таких преступных действий субсидии уходили на ветер. Государство несло траты, скот оставался без воды. А уполномоченные органы бездействовали", - привел пример Марат Ахметжанов.

 
Кроме того, выявлены факты субсидирования несуществующего скота или же один и тот же скот проходил через двойное, тройное субсидирование. В базах данных искажались и изменялись количество, возраст, пол и номер животных. В частности, в Туркестанской области только в одном хозяйстве установлено 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. Это сделано для искусственного увеличения приплода, чтобы получить субсидии.
 
Хищениям способствуют изъяны информационных систем. В частности, в фальсификации данных уличены работники подведомственной организации МСХ - Национального аграрного научного центра.
 

Это только часть выявленных коррупционных схем. На сегодня Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 уголовных дел. 18 лиц признаны подозреваемыми. Из них 14 находятся под стражей. В настоящее время расследование продолжается. По итогам работы, в адрес правительства мы внесем соответствующее представление с постановкой вопроса об ответственности всех виновных лиц. В целом по результатам нашего анализа выработано порядка 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. В настоящее время в МСХ разрабатывается план конкретных мероприятий по их реализации", - заключил Марат Ахметжанов. 

 
 

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МВФ: в Казахстане объемы производства вернулись на допандемический уровень

17.11.2021, 13:37 34804
МВФ: в Казахстане объемы производства вернулись на допандемический уровень
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане объемы производства вернулись на допандемический уровень. Об этом стало известно в ходе переговоров премьер-министра РК Аскара Мамина с экспертами Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии по Казахстану Николя Бланше, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, миссия констатировала положительную динамику роста реального ВВП РК по итогам 10 месяцев на уровне 3,5% и возвращение объемов производства на допандемический уровень.
 
Также в ходе переговоров Мамину были представлены экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане и проводимой РК политики по минимизации последствий пандемии и поддержки населения и бизнеса.
 

Меры реагирования официальных органов сыграли ключевую роль в смягчении воздействия шоков на доходы населения и экономическую активность. Меры экономической политики включали регулирование цен на социально значимые товары, денежные выплаты уязвимым домохозяйствам и адресную помощь особо пострадавшим секторам и предприятиям малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование и налоговые льготы. Проекты в рамках программы "Дорожная карта занятости" помогли поддержать занятость", - отмечается в заявлении миссии МВФ. 

 
По прогнозам экспертов МВФ, по итогам 2021 года темпы роста экономики РК достигнут 3,7% с дальнейшим сохранением восстановительной динамики. 
 
Миссия МВФ дала высокую оценку мерам Казахстана по усилению финансового надзора, инфляционному таргетированию, цифровизации налогового и бюджетного администрирования, а также обязательствам по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр отметил, что в целях обеспечения качественного и устойчивого развития в условиях новой постпандемической реальности Казахстан перешел на новую Систему государственного планирования. 
 
В рамках ее реализации правительство разработало национальные проекты в сферах регионального развития, предпринимательства, АПК, экологии, цифровизации, образования и науки, здравоохранения и общественного развития. При этом выработаны новые подходы к привлечению инвестиций и определен курс на формирование "зеленой" экономики.
 
 

Казахстан запустит прямое авиасообщение с США

17.11.2021, 11:53 52651
Казахстан запустит прямое авиасообщение с США
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, Соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. 
 

Основной целью Соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США", - пояснил глава МИИР, отметив, что данное соглашение первое в истории страны, которое соответствует принципам режима "открытого неба".


Министр также добавил, что это будет способствовать повышению внешней транспортной доступности, расширению географии международных авиамаршрутов и позволит укрепить торгово-экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами.
 

При постоянном росте цен на продукты АПК остается одной из самых низкооплачиваемых отраслей в Казахстане

17.11.2021, 10:49 66664
При постоянном росте цен на продукты АПК остается одной из самых низкооплачиваемых отраслей в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие обновили исторический максимум за последние десять лет, превысив уровень июля 2011 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре текущего года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,2 пункта - на 3,9 пункта (3%) больше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) больше показателя октября 2020 года", - сообщает Finprom.

 
Значительный рост был отмечен во всех ключевых сегментах. Растительные масла: 184,8 пункта - на 16,3 пункта, или на 9,6% больше по сравнению с прошлым месяцем, и на 78,4 пункта, или на 73,6% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за все время составления индекса. 

Зерновые: индекс - 137,1 пункта, на 4,3 пункта, или на 3,2% больше сентябрьского показателя, и на 25,1 пункта, или на 22,4% больше показателя прошлого года.

Молочные продукты: 120,7 пункта - на 16,2 пункта, или на 15,5% больше, чем год назад. 

Сахар: 119,1 пункта - на 34,4 пункта, или сразу на 40,6% больше, чем в октябре 2020 года.

Мясо: 112,1 пункта - на 20,3 пункта, или на 22,1% больше, чем годом ранее.

В Казахстане за аналогичный период продовольственные товары подорожали на 11,3% к октябрю 2021 года. В частности, растительное масло выросло в цене на 54,2%, сахар - на 25%, крупы - на 16,1%, мясо - на 10,3%, молочные продукты - на 7,4%.
 

При этом в Казахстане среднемесячная заработная плата в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства - в сфере, в первую очередь отвечающей за продовольственную безопасность страны, одна из самых низких по РК: 167,5 тыс. тенге. Меньше платили только работникам сферы искусства, развлечений и отдыха - 162,5 тыс. тенге в третьем квартале 2021 года. Более того, в структуре сельского, лесного и рыбного хозяйства среднемесячная заработная плата в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях еще ниже: 167,1 тыс. тенге - на 31,4% меньше, чем в среднем по РК (243,7 тыс. тенге). Покупательная способность заработной платы в этом секторе выросла на 7,7% (и на 8,1% в общем по АПК), в то время как в целом по РК - на 9,8%", - сообщают аналитики.

 
По их информации, работники сферы рыболовства и аквакультуры получают в среднем 85,7 тыс. тенге в месяц. Покупательная способность зарплаты в этом секторе упала на 3,2% за год.
 
Непосредственно в сфере растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях списочная численность работников в третьем квартале текущего года составила 68,7 тыс. человек. В зависимости от региона показатель варьируется от 0,2 тыс. человек в Нур-Султане до 16 тыс. человек в Костанайской области.
 
При этом самая высокая зарплата в секторе среди всех регионов РК (кроме Мангистауской области, по которой данные не предоставлены) приходится на Нур-Султан, где ожидаемо меньше всего работников, но больше всего управленцев - 316,9 тыс. тенге. Самая низкая заработная плата в Атырауской (99,3 тыс. тенге), Жамбылской (111,3 тыс. тенге) и Актюбинской (111,3 тыс. тенге) областях.

 

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