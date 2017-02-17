Антимонопольный комитет призывает граждан сообщать об известных случаях картельных сговоров

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК призывает граждан сообщать обо всех известных случаях картельных сговоров, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с тем, что картель является наиболее общественно опасным деянием (которое, в том числе, может полечь необоснованный рост цен на товары и услуги), антимонопольный комитет обращается ко всем гражданам обратить внимание на признаки одного их самых злостных правонарушений, так как одним из оснований для сотрудников антимонопольного ведомства начать расследование является обращение (жалоба) физических и юридических лиц", - отметили в ведомтсве, передает Kazakhstan Today.

Картелем признаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка - конкурентами, если такие соглашения могут привести к установлению цен (тарифов), искажению итогов торгов и аукционов, разделу товарного рынка, сокращению или прекращению производства товаров, отказу от заключения договоров.

По информации комитета, в целях усиления работы по выявлению картельных сговоров на сайте комитета - www.kremzk.gov.kz размещен баннер "Сообщи о картеле!". В данном разделе размещена общая информация о картелях, правовая база и т.д., а также разработана форма обратной связи, указан электронный адрес и факс, на которые можно направить материалы, указывающие на признаки картельных сговоров.

"В этой связи, призываем добросовестных предпринимателей и граждан с активной жизненной позицией сообщать обо всех известных случаях картельных сговоров. Это поможет восстановить справедливость и поддерживать функционирование и развитие товарных рынков на предусмотренных государством конкурентных началах. Как известно, здоровая конкурентная среда означает широкий выбор товаров, разные и приемлемые цены, а также достойное качество", - пояснили в пресс-службе.

Также в сообщении ведомства отмечается, что субъект рынка - участник картеля, первым сообщивший о нем в антимонопольный орган и предпринявший срочные меры по прекращению своего участия в сговоре, добровольно возместивший ущерб потребителям, полностью освобождается от административной ответственности.

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