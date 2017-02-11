Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Антимонопольный орган проводит расследование в отношении поставщиков услуг "СК "Фармация", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Рустам Ахметов, передает корреспондент агентства.

Как напомнил Ахметов, ранее было проведено расследование нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании "СК "Фармация". Было установлено, что компания закупала единым лотом услуги хранения и транспортировки лекарственных средств в рамках гарантированного объема медицинской помощи. По окончанию судебных процессов "СК Фармация" привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на 1,3 млрд тенге.

Между тем, по словам замглавы антимонопольного ведомства, в настоящее время проводится расследование в отношении поставщиков этих услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств. "Расследование завершено, материалы направлены в суд. Когда будет принято судебное решение и вступит в законную силу, мы обнародуем информацию - какие фирмы участвовали в картельном сговоре, на какую сумму наложен штраф", - сказал он.

Также Ахметов проинформировал, что в рамках внесенного представления об устранении нарушений законности "СК "Фармация" должна поменять систему закупа этих услуг и поделить лоты по областям и видам услуг.

"Если бы эти услуги закупались не единым лотом, а у нескольких поставщиков по областям, то, я думаю, цена на эти услуги существенно бы снизилась", -заключил замглавы комитета.

Как сообщалось ранее, на ТОО "СК "Фармация" наложен штраф на сумму 1,3 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства. По информации пресс-службы Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, ведомство выявило факт злоупотребления доминирующим положением ТОО "СК "Фармация", которое является единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО "СК "Фармация" в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО "СТОФАРМ" дополнительных обязательств. Данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг", - подчеркнули в комитете.

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