Антимонопольное ведомство выявило сговор среди оптовых поставок мяса

1 ноября антимонопольное ведомство вынесло 10 уведомлений в отношении 14 оптовых поставщиков говядины в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте о наличии признаков антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка, предусмотренных статьей 170 Предпринимательского кодекса РК", - сообщили в пресс-службе Комитета по защите и развитию конкуренции.
По информации ведомства уведомления подлежат исполнению в течение 10 рабочих дней с момента получения.
По данным органов статистики, рост цен в 2019 году на говядину с начала года составил по стране 15,5% (Алматы - 25,8%, Шымкент - 24%, Туркестан - 23,4%, Нур-Султан - 13,4%). В целом, рынок говядины по республике характеризуется большим количеством мелких участников, осуществляющих производство и реализацию мяса.
Напомним, что инфляция в Казахстане в октябре составила 0,6%, с начала года - 3,9%. Согласно статданным, цены на говядину в среднем по республике увеличились на 15%.
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