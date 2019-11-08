Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Антимонопольное ведомство выявило сговор среди оптовых поставок мяса, передает Kazakhstan Today.

1 ноября антимонопольное ведомство вынесло 10 уведомлений в отношении 14 оптовых поставщиков говядины в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте о наличии признаков антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка, предусмотренных статьей 170 Предпринимательского кодекса РК", - сообщили в пресс-службе Комитета по защите и развитию конкуренции.

По информации ведомства уведомления подлежат исполнению в течение 10 рабочих дней с момента получения.

По данным органов статистики, рост цен в 2019 году на говядину с начала года составил по стране 15,5% (Алматы - 25,8%, Шымкент - 24%, Туркестан - 23,4%, Нур-Султан - 13,4%). В целом, рынок говядины по республике характеризуется большим количеством мелких участников, осуществляющих производство и реализацию мяса.

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