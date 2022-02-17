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Антон Мусин исключен из правления Halyk Bank

16.02.2022, 12:05 22851
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Из состава правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" исключен Антом Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением совета директоров от 10 февраля 2022 года из состава правления банка исключен Мусин А. Г. - заместитель председателя правления, член правления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

 
С учетом внесенного изменения в Правление АО "Народный сберегательный банк Казахстана" входят восемь человек: Умут Шаяхметова, Айвар Боданов, Алия Карпыкова, Мурат Кошенов, Жумабек Мамутов, Ертай Салимов, Даурен Сартаев, Аскар Смагулов.
 

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В ЕАЭС создадут общий рынок электроэнергии - парламент одобрил протокол

17.02.2022, 11:17 931
В ЕАЭС создадут общий рынок электроэнергии - парламент одобрил протокол
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года по части интеграции рынков электроэнергии стран ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Цель протокола - создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии. 
 
Как сообщалось ранее, формирование общего электроэнергетического рынка будет проводиться поэтапно с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов ЕАЭС. 
 

Цены на продовольствие, возмещение убытков бизнесу: Султанов провел совещание в Алматы

17.02.2022, 11:06 1126
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и возмещения убытков субъектам бизнеса, понесенных в период беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем - 4 трлн 212 млрд тенге. Доля рознчиной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет 31,5%", - отметил Бахыт Султанов. 

 
Он подчеркнул, что январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере. 
 
На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений. 
 
Региональная комиссия Алматы предложила внести изменения в действующий механизм. Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, было предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тенге для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории "оборудование" и компенсировать оплату услуг адвокатов, рассказали в пресс-службе правительства РК. 
 

Это позволит сократить срок рассмотрения заявок от одного месяца до двух недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу", - пояснил Досаев. 

 
Также был обсужден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Для стабилизации цен на СЗПТ в рамках "оборотных" займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла. 
 
Кроме того, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания минихабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынков. Это в целом должно положительно отразиться на уровне цен в небольших внутриквартальных магазинах. 
 
По итогам совещания Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить работу по мониторингу и анализу цен, принять меры по увеличению "оборотной схемы" в рамках стабилизации цен на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, а также продолжить работы по оказанию помощи и выплате компенсаций пострадавшим субъектам предпринимательства.
 

Налогообложение майнеров, вывод капитала: разработана концепция к законопроекту

17.02.2022, 10:50 2061
Налогообложение майнеров, вывод капитала: разработана концепция к законопроекту
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан подготовило проект концепции к законопроекту о внесении поправок в Налоговй кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства 11 января 2022 года на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан дан ряд поручений, в том числе относительно проработки вопроса дополнительных поступлений в бюджет от горнорудного сектора, предоставления льгот для разведки и освоения новых месторождений, а также риска вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок", - говорится в обосновании необходимости разработки законопроекта.

 
Также глава государства 12 января текущего года на встрече с представителями отечественного бизнеса сообщил, что государство будет неукоснительно исполнять все свои инвестиционные обязательства. Отмечена необходимость реинвестирования своих средств в страну, как социальную и политическую отвественность перед Казахстаном.
 

При этом работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в оффшоры", - говорится в документе.

 
Кроме того, 21 января 2022 года на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса глава государства поручил выработать прозрачную и понятную новую налоговую политику, ориентированную в том числе на кардинальное упрощение администрирования, справедливое и сбалансированное налогообложение, стимулирование выхода бизнеса из "тени", повышение отдачи от использования недр, исключение неэффективных льгот и преференций.
 

Реализация указанных поручений позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, уменьшить риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок, реинвестировать средства в развитие производства, оказать стимулирующие меры для освоения новых месторождений, а также совершенствовать налоговое администрирование", - говорится в обосновании.

 
Цели принятия проекта закона:
 
  • пересмотр налоговой нагрузки на горнорудный сектор;
 
  • освобождение от НДПИ для новых месторождений с привязкой к уровню рентабильности;
 
  • отмена льгот по дивидендам и обложение их налогом. В целях уменьшения риска вывода капитала предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением единой ставки, а также ограничение вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами (управленческие, консалтинговые, аудиторские, дизайнерские, юридические услуги и так далее).

  • ограничение применения вычетов по нематариальным услугам, оказанным аффилированными лицами;
 
  • введение норм, позволяющих регулировать вопросы налогообложения по взаимоотношениям, связанным с общественным социальным фондом "Казакстан халкына";

  • налогообложение цифрового майнинга;
 

В целях усиления финансовой отдачи от добычи криптовалют предлагается увеличение ставки платы на майнинг", - сказано в концепции.

 
  • введение норм, позволяющих регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП. В целях избежания возникновения у предпринимателей обязанности в уплате налогов, предлагается предусмотреть нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП.
 
  • введение ставки платы за использование спутниковой связи с применением негеостационарных спутников. Предлагается предусмотреть в Налоговом кодексе ставку платы для спутниковой связи с применением НГСО, что позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, а также сформировать экономические стимулы для развития НГСО в стране
 
  • усиления контроля за перемещением товаров в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС. В целях сокращения теневого товарооборота, обеспечения прозрачности грузоперевозок, а также оперативного выявления нарушений предлагается наделить полномочиями органы государственных доходов по самостоятельной остановке грузовых автотранспортных средств, перемещающих товары в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС.
 
  • налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний;
 

Согласно рекомендациям ОЭСР доходы иностранных компаний, собственниками которых являются резиденты Республики Казахстан, подлежат налогообложению в Казахстане в случаях низкой налоговой нагрузки в странах регистрации. Однако указанный подход налогообложения не распространяется на компании, зарегистрированные в определенных странах (Налоговым кодексом определен список из 41 страны: Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Великобритания и т.д.), так как в данных странах номинальная ставка налога на прибыль приближена или выше чем в Республике Казахстан. Кроме того, в указанных странах действует ряд освобождений от налогообложения, что привело к выводу прибыли в эти страны. В этой связи в целях увеличения налогообложения в Республике Казахстан предлагается отменить указанный список стран, а также обложить налогами иностранные компании казахстанских резидентов при низкой эффективной налоговой нагрузке (сумма уплаченных налогов к финансовой прибыли) независимо от размера ставок, установленных налоговыми законодательствами иностранных государств", - поясняется в документе.

 
  • расширение перечня товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.

 

В Алматинской области появится логистический хаб класса А+

16.02.2022, 21:49 11661
ТАЛДЫКОРГАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области появится логистический хаб класса А+, площадью около 200 000 квадратных метров, комплекс станет крупнейшим из существующих логистических хабов в стране, меморандум о строительстве нового, прогрессивного логистического комплекса подписан акимом Алматинской области Канатом Бозумбаевым и председателем совета директоров компании Airba, основателем компании "Технодом" Эдуардом Кимом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это очень интересный проект. Я бы сказал, в духе XXI века, и поэтому для области он очень важен, потому что он создает окно возможностей для сбыта продукции, во–первых, наших сельхозтоваропроизводителей. Во-вторых, может создать им «финансовое плечо", - отметил аким области.


 
По информации компании, с появлением комплекса полный доступ к экосистеме решений Airba получат дистрибьютеры и производители сельскохозяйственной продукции, а также средний и малый бизнес. Компанией планируется привлечение инвестиций в сумме около 200 000 000 долларов в рамках разработки проекта, который планируется реализовать поэтапно, блоками строительства в 40-50 тыс. квадратных метров, срок реализации объекта – до 5 лет.
 

Мы поставили себе цель, через 5 лет мы должны добиться четких, понятных показателей коммерческих, финансовых. Мы к этому идем поступательно и я точно уверен, что мы этот проект здесь, в области, осуществим на 100% и запустим", - заверил Э. Ким.

 
Как сообщили в компании Airba, в рамках комплекса будет создан современный склад, полностью управляемый информационной системой WMS собственной разработки и штаб логистики последней мили для доставки товаров до клиентов и партнеров, офисное пространство для взаимодействия с партнерами и звеньями экосистемы и пункт выдачи заказов для выдачи товаров, работе с пост-продажным сервисом и предоставлению.
 
Также будет осуществляться подготовка кадров на базе филиала IT университета в Алматинской области и создаваться все условия для развития финтех платформы для предоставления государственных финансовых услуг гражданам.
 

В современных условиях самая главная задача и правительства областного, и руководства это в первую очередь поднять качество жизни наших граждан и особенно обратить внимание на нашу молодежь. Наша компания очень молодая и средний возраст у нас 28 лет. У нас есть возможность всем ребятам молодым обучиться и получить новую специальность", - заключил Эдуард Ким.

 

Правительство начало работу по исключению непродуктивных посредников в цепочке поставок угля

16.02.2022, 20:21 12876
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на коммунально-бытовой уголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу. Данный механизм показал свою эффективность - сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников. 
 
Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции вырабатываются меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок угля для населения и поэтапному увеличению объемов угля, реализуемых через товарную биржу. 
 
Данная работа находится на особом контроле правительства.
 
Напомним, Министерством национальной экономики РК совместно с заинтересованными государственными органами разработан комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы. Цель реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции - удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году. Данные мероприятия включают принятие Плана обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение загруженности стабфондов, снижение арендной платы для реализаторов СЗПТ, сдерживание роста цен на СЗПТ, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты и т.д.
 

Казахстан и Кыргызстан реализуют проект создания логистического комплекса на границе

16.02.2022, 19:33 15486
Казахстан и Кыргызстан реализуют проект создания логистического комплекса на границе
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Первое заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заседание рабочей прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова и первого заместителя председателя кабинета министров КР Арзыбека Кожошева, сообщает primeminister.kz.
 
Входе заседания стороны договорились активизировать работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров, в том числе посредством реализации проекта индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-тилек" и реализации проектов и оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.
 
В частности, в рамках проекта ИТЛК участники рабочей группы обсудили ход реализации плана мероприятий по созданию комплекса. Была также достигнута договоренность разработать проект межправительственного соглашения по функционированию и механизму управления ИТЛК.
 
По итогам заседания подписаны итоговый протокол и план мероприятий по двустороннему взаимодействию между уполномоченными органами Кыргызстаном и Казахстаном по пресечению выдачи и распространения документов об оценке соответствия выданных с нарушениями.
 
Кроме того, стороны договорились об оперативном информационном взаимодействии по выданным сертификатам и документам соответствия и их отмене. В частности, предусмотрен обмен информацией по протоколам испытаний и выданным документам.
 
В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в области транспорта и транзита, участники рабочей группы согласовали обеспечение государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики с 16 февраля 2022 года электронными счетами-фактур товаров, экспортируемых в страны ЕАЭС. В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар, Комитет госдоходов Министерства финансов РК проводит контрольные мероприятия. При импорте товаров из Кыргызстана в Казахстан по рисковым автотранспортным средства, контрольные мероприятия проводятся в пункте назначения.
 
Вместе с тем, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК с 1 апреля 2022 года при экспорте товаров в Кыргызскую Республику обеспечит наличие электронных сопроводительных накладных на перевозимый товар. В случае их отсутствия государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики проводит контрольные мероприятия. В рамках усиления взаимодействия между фискальными органами в целях сокращения нарушений при взаимной торговле две страны договорились об ускоренном принятии мер в соответствии с национальным законодательством в отношении своих экспортеров.
 
Также была достигнута договоренность об обмене сведениями по экспортерам, занижающим стоимость товаров. Одной из ключевых стала договоренность о возобновлении с 21 февраля 2022 года регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом через территорию Казахстана из Кыргызстана в Россию.
 
В завершение мероприятия стороны выразили готовность и далее прилагать совместные усилия в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса для достижения общих целей. Также стороны подтвердили готовность проведения в 2022 году первого межрегионального форума и очередного заседания делового совета в рамках предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
 

Канат Шарлапаев назначен исполняющим обязанности главы совета директоров БРК

16.02.2022, 12:16 21366
Канат Шарлапаев назначен исполняющим обязанности главы совета директоров БРК
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Решением единственного акционера АО "Банк Развития Казахстана" Канат Шарлапаев назначен исполняющим обязанности руководителя совета директоров банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В службе по связям с общественностью БРК сообщили, что в составе совета директоров банка произошли изменения. Так, исполняющим обязанности главы совета директоров БРК избран Канат Шарлапаев.

Ранее на сайте Казахстанской фондовой биржи была размещена информация о назначении Шарлапаева исполняющим обязанности председателя правления БРК.
 

Решением единственного акционера от 9 февраля 2022 года в состав совета директоров внесены следующие изменения: исключен Айдар Арифханов - председатель правления; избран Канат Шарлапаев - исполняющий обязанности председателя правления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE.

 
Напомним, досрочно прекращены полномочия председателя правления БРК Абая Саркулова.
 
11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц. 
 

Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул президент. 

 
Глава государства поручил правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана. 
 

Султанов поднял проблему роста "серого" оборота китайских товаров на рынке ЕАЭС

16.02.2022, 10:56 25391
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов поднял проблемы "серого" оборота китайских товаров на рынке Евразийского экономического союза в ходе трехсторонней встречи таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС "серого" оборота китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран", - отметил Султанов. 

 
Он акцентировал внимание на рисках, которые несет увеличение "серого" импорта: недопоступление налогов в бюджеты, ввоз контрафактной, некачественной и порой небезопасной продукции на рынки союза. 
 

Этот фактор негативно влияет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики", - резюмировал глава МТИ.

 
В ходе переговоров стороны обсудили итоги прошлогодней встречи на уровне Министерств финансов Казахстана и России с выработкой дополнительных мер по реализации взаимных договоренностей. Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Сторонами отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран, рассказали в пресс-службе правительства РК. 
 
Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение проблемы достоверного отражения стоимости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле. Сторонами поддержана необходимость более глубокой проработки данного вопроса, а также определение категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними. 
 
Кроме того, в ходе переговоров удалось договориться о налаживании трехстороннего взаимодействия с участием фискальных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и России на предстоящий год.
 
По итогам встречи стороны отметили, что реализация достигнутых договоренностей придаст положительный импульс в укреплении сотрудничества в таможенно-налоговой сфере, что в целом положительно повлияет на экономику трех стран.
 

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