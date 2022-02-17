Антон Мусин исключен из правления Halyk Bank

Фото: primeminister.kz

АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Первое заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заседание рабочей прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова и первого заместителя председателя кабинета министров КР Арзыбека Кожошева, сообщает primeminister.kz.

Входе заседания стороны договорились активизировать работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров, в том числе посредством реализации проекта индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-тилек" и реализации проектов и оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.

В частности, в рамках проекта ИТЛК участники рабочей группы обсудили ход реализации плана мероприятий по созданию комплекса. Была также достигнута договоренность разработать проект межправительственного соглашения по функционированию и механизму управления ИТЛК.

По итогам заседания подписаны итоговый протокол и план мероприятий по двустороннему взаимодействию между уполномоченными органами Кыргызстаном и Казахстаном по пресечению выдачи и распространения документов об оценке соответствия выданных с нарушениями.

Кроме того, стороны договорились об оперативном информационном взаимодействии по выданным сертификатам и документам соответствия и их отмене. В частности, предусмотрен обмен информацией по протоколам испытаний и выданным документам.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в области транспорта и транзита, участники рабочей группы согласовали обеспечение государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики с 16 февраля 2022 года электронными счетами-фактур товаров, экспортируемых в страны ЕАЭС. В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар, Комитет госдоходов Министерства финансов РК проводит контрольные мероприятия. При импорте товаров из Кыргызстана в Казахстан по рисковым автотранспортным средства, контрольные мероприятия проводятся в пункте назначения.

Вместе с тем, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК с 1 апреля 2022 года при экспорте товаров в Кыргызскую Республику обеспечит наличие электронных сопроводительных накладных на перевозимый товар. В случае их отсутствия государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики проводит контрольные мероприятия. В рамках усиления взаимодействия между фискальными органами в целях сокращения нарушений при взаимной торговле две страны договорились об ускоренном принятии мер в соответствии с национальным законодательством в отношении своих экспортеров.

Также была достигнута договоренность об обмене сведениями по экспортерам, занижающим стоимость товаров. Одной из ключевых стала договоренность о возобновлении с 21 февраля 2022 года регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом через территорию Казахстана из Кыргызстана в Россию.

В завершение мероприятия стороны выразили готовность и далее прилагать совместные усилия в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса для достижения общих целей. Также стороны подтвердили готовность проведения в 2022 году первого межрегионального форума и очередного заседания делового совета в рамках предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.