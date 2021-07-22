ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - АО "Алюминий Казахстана" оштрафовано на сумму более 12 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Основанием для проведения внеплановой проверки явилось письмо ТОО "Павлодарские тепловые сети" на действия АО "Алюминий Казахстана" по вопросу отклонения температуры подачи тепловой энергии от заданного графика", - сообщили в антимонопольном комитете РК.

Проверка выявила нарушения в части уклонения от утвержденного температурного графика, в связи с чем АО "Алюминий Казахстана" привлечено к административной ответственности, с наложением штрафа в размере 12 млн 251 тыс. 400 тенге.

АО "Алюминий Казахстана" является производителем тепловой энергии в Павлодарской области, а ТОО "Павлодарские тепловые сети" занимается её передачей и распределением.

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