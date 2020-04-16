Система Orphus

АО "Казтехнологии" передало 100% акций под контроль АО "НК "Казахстан инжиниринг"

15.04.2020, 10:59 11692
АО "Казтехнологии" передало 100% акций под контроль АО "НК "Казахстан инжиниринг"
ke.kz
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - 100% пакета акций АО "Казтехнологии" переданы под контроль АО "НК "Казахстан инжиниринг", передает Kazakhstan Today. 
 

"АО "Казтехнологии" и ТОО "Steel Manufacturing" вошли в состав АО "НК "Казахстан инжиниринг"", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан инжиниринг". 

 
АО "Казтехнологии" осуществляет свою деятельность в сфере ликвидации и переработки высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники и специальных средств. 
 
Производственные участки предприятия оснащены оборудованием, отвечающим современным требованиям безопасности, а также позволяющим утилизировать боеприпасы различных видов и калибров (ракетно-артиллерийское вооружение, инженерные боеприпасы, ПСО). 
 
ТОО "Steel Manufacturing" - современная, высокотехнологичное предприятие, осуществляющее реализацию проекта "Казахстанский патронный завод". Данный проект направлен на создание нового для Казахстана производства боеприпасов к стрелковому оружию. 
 
Председатель совета директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг", вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Т. Жанжуменов поставил ряд задач по обеспечению безопасности хранения и утилизации боеприпасов, а также поручил ввести в эксплуатацию проект по выпуску патронов во втором квартале текущего года. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая