АО "Казтехнологии" передало 100% акций под контроль АО "НК "Казахстан инжиниринг"

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Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - 100% пакета акций АО "Казтехнологии" переданы под контроль АО "НК "Казахстан инжиниринг", передает Kazakhstan Today.

"АО "Казтехнологии" и ТОО "Steel Manufacturing" вошли в состав АО "НК "Казахстан инжиниринг"", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан инжиниринг".

АО "Казтехнологии" осуществляет свою деятельность в сфере ликвидации и переработки высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники и специальных средств.

Производственные участки предприятия оснащены оборудованием, отвечающим современным требованиям безопасности, а также позволяющим утилизировать боеприпасы различных видов и калибров (ракетно-артиллерийское вооружение, инженерные боеприпасы, ПСО).

ТОО "Steel Manufacturing" - современная, высокотехнологичное предприятие, осуществляющее реализацию проекта "Казахстанский патронный завод". Данный проект направлен на создание нового для Казахстана производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Председатель совета директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг", вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Т. Жанжуменов поставил ряд задач по обеспечению безопасности хранения и утилизации боеприпасов, а также поручил ввести в эксплуатацию проект по выпуску патронов во втором квартале текущего года.

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