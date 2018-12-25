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АО "Самрук-Казына" досрочно погасило заём перед Нацфондом в Т162 млрд25.12.2018
  • Фото: ru.sputniknews.kz
Экономика  09:18

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" досрочно погасил заём перед Национальным фондом Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"АО "Самрук - Казына" направило 161,7 млрд тенге на досрочное погашение своих обязательств перед Национальным фондом РК. Эти средства были выручены посредством успешной продажи 15% акций АО "НАК "Казатомпром", - сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына".

13 ноября 2018 года "Казатомпром" благополучно разместил 15% своих акций на Международной и Лондонской фондовых биржах. В результате "Казатомпром" стал первой национальной компанией, вышедшей на международный рынок.

При этом с целью исполнения поручения президента Республики Казахстан по направлению средств от приватизации активов квазигосударственного сектора в Национальный фонд РК 13 декабря 2018 года совет директоров АО "Самрук-Казына" одобрил досрочное погашение обязательств перед Нацфондом РК за счет средств, полученных от размещения акций АО "НАК "Казатомпром".

В "Самрук-Казына" отметили, что изначально заём был совершён в двух частях в 2013 и 2015 годах для реализации инвестиционных проектов. Погашение обязательств было запланировано на 2028 и 2035 год, соответственно.
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