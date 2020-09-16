АО "СНПС-Актобемунайгаз" устанавливала монопольно-высокую цену при реализации сжиженного газа

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today -По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность начала антимонопольного расследования в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз" по выявлению в его действиях фактов установления монопольно-высокой цены при реализации сжиженного газа на торгах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает комитет по защите и развитию конкуренции Миннацэкономики Казахстана, АО "СНПС-Актобемунайгаз" не согласившись с назначением расследования подала иск в суд Нур-Султана об обжаловании действий антимонопольного органа с исковыми требованиями отменить приказ.

Столичный суд действия антимонопольного органа признал законными, исковые требования АО "СНПС-Актобемунайгаз" об отмене приказа оставлены без удовлетворения.

АО "СНПС-Актобемунайгаз" подана апелляционная жалоба на решение суда, апелляционная инстанция Верховного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

В действиях АО "СНПС-Актобемунайгаз" усмотрены факты нарушения законодательства в области защиты конкуренции при реализации сжиженного нефтяного газа на торгах.

В настоящее время, в адрес АО "СНПС-Актобемунайгаз" направлены результаты расследования, где, по мнению антимонопольщиков, имеют место факты установления монопольно-высокой цены при реализации сжиженного газа на торгах.

За установление монопольно высокой цены на сжиженный газ, предусмотрен штраф (5% от дохода выручки) и конфискация монопольного дохода.

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