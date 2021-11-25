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АПК РК характеризируется положительной динамикой роста - Карашукеев

24.11.2021, 21:04 148663
АПК РК характеризируется положительной динамикой роста - Карашукеев
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - 24 ноября под председательством министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева состоялось заседание Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Члены Совета обсудили вопросы устойчивого развития и перспективы цифровой трансформации агропромышленного комплекса, формирование единого рынка семян сельскохозяйственных растений, а также ход реализации инициативы по формированию евразийской товарораспределительной сети, сообщает пресс-служба МСХ РК.
 
Открывая заседание, председатель Совета министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев отметил, что агропромышленный комплекс РК характеризируется положительной динамикой роста.
 

За последние три года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,6 раза и по итогам 2020 года составил 14,7 миллиарда долларов. Среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составляют почти 18 %" - подчеркнул глава ведомства.

 
Министры сельского хозяйства обменялись мнениями о цифровой трансформации АПК и поддержали предложение о разработке проекта концепции по цифровой модернизации агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза, с последующим формированием общей системы, путем интеграции национальных систем, что позволит эффективно использовать потенциал государств - членов к снятию барьеров в торговле.
 
Члены Совета отметили согласованную позицию о целесообразности подготовки всестороннего анализа состояния и перспектив развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений и проекта концепции развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.
 

На сегодняшний день в ЕАЭС уже начато формирование необходимой нормативной правовой базы, направленной на обеспечение беспрепятственного обращения семян сельскохозяйственных растений на территории наших государств. В то же время по ряду культур сохраняется высокая зависимость от импорта из третьих стран семян и посадочного материала" - отметил Ербол Карашукеев.

 
Министры также рассмотрели вопрос по формированию евразийской товарораспределительной сети. Создание общей инфраструктуры будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли, сокращению зависимости от импорта, привлечению инвестиций, обеспечению новыми рабочими местами.
 
Члены Совета договорились продолжить изучение вопроса формирования евразийской товарораспределительной сети совместно с Евразийским банком развития.
 
По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие интеграционных процессов.
 
Напомним, в РК в рамках нацпроекта АПК в течение 5 лет планируется реализовать инвестпроекты на сумму более 4 триллионов тенге.
 
Всемирный банк выделит грант на реформирование системы сельского хозяйства Казахстана.
 

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Moody's повысило рейтинги "Банк ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 4564
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банка ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

25.11.2021, 18:49 10720
Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20 заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов). 
 
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов. 
 
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС". 
 
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему. 
 
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ. 
 

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе. 
 
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
 

"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

25.11.2021, 18:38 1675
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в январе - сентябре 2021 года по сранению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге (2 219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

 
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4 792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% до 1 590 млрд тенге (3 743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
 

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1 031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмпечается в финансовой отчетности КМГ.

 
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2 240 млрд тенге (5 262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2 594 млрд тенге (6 162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4 024 млрд тенге (9 453 млн долларов).
 
Как сообщалось ранее, объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года. Объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года.
 
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 

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