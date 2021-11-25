АПК РК характеризируется положительной динамикой роста - Карашукеев

Члены Совета обсудили вопросы устойчивого развития и перспективы цифровой трансформации агропромышленного комплекса, формирование единого рынка семян сельскохозяйственных растений, а также ход реализации инициативы по формированию евразийской товарораспределительной сети, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Открывая заседание, председатель Совета министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев отметил, что агропромышленный комплекс РК характеризируется положительной динамикой роста.
За последние три года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,6 раза и по итогам 2020 года составил 14,7 миллиарда долларов. Среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составляют почти 18 %" - подчеркнул глава ведомства.
Министры сельского хозяйства обменялись мнениями о цифровой трансформации АПК и поддержали предложение о разработке проекта концепции по цифровой модернизации агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза, с последующим формированием общей системы, путем интеграции национальных систем, что позволит эффективно использовать потенциал государств - членов к снятию барьеров в торговле.
Члены Совета отметили согласованную позицию о целесообразности подготовки всестороннего анализа состояния и перспектив развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений и проекта концепции развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.
На сегодняшний день в ЕАЭС уже начато формирование необходимой нормативной правовой базы, направленной на обеспечение беспрепятственного обращения семян сельскохозяйственных растений на территории наших государств. В то же время по ряду культур сохраняется высокая зависимость от импорта из третьих стран семян и посадочного материала" - отметил Ербол Карашукеев.
Министры также рассмотрели вопрос по формированию евразийской товарораспределительной сети. Создание общей инфраструктуры будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли, сокращению зависимости от импорта, привлечению инвестиций, обеспечению новыми рабочими местами.
Члены Совета договорились продолжить изучение вопроса формирования евразийской товарораспределительной сети совместно с Евразийским банком развития.
По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие интеграционных процессов.
Напомним, в РК в рамках нацпроекта АПК в течение 5 лет планируется реализовать инвестпроекты на сумму более 4 триллионов тенге.
Всемирный банк выделит грант на реформирование системы сельского хозяйства Казахстана.