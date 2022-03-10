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АРРФР: негативное влияние санкций на казахстанские банки не наблюдается

09.03.2022, 11:38 14846
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Казахстанские банки на фоне волатильности обменных курсов обеспечивают в полной мере возросший спрос на иностранную валюту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, за период с 24 февраля по 5 марта 2022 года на фоне введенных санкций усилилось давление на ликвидность дочерних российских банков, вызванное оттоком средств клиентов в другие банки страны и выплатами по собственным обязательствам.
 

Дочерними банками принимаются необходимые меры по непрерывному оказанию банковских услуг в стабильном режиме, в том числе своевременному исполнению поручений по платежам и переводам денег клиентов. Для этого дочерними российскими банками дополнительно задействована поддержка со стороны их материнских структур в виде предоставления денежной ликвидности", - отметили в ведомстве.

 
В агентстве проинформировали, что собственный капитал банковского сектора Казахстана составляет 4,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составивших порядка 11,6 трлн тенге, или 31,3% от активов. Высокий уровень запаса капитала и высоколиквидных активов позволяет банкам абсорбировать возникающие шоки на финансовом рынке.
 

Вместе с тем последствия введения санкций и волатильность обменного курса влияют на валютную позицию и валютную ликвидность казахстанских банков. Эти риски обусловлены повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты в том числе для конвертационных операций по депозитам, которые вызывают нарушение баланса валютных активов и обязательств банков", - рассказали в пресс-службе.

 
Для нивелирования вышеуказанных рисков и ослабления их влияния на выполнение банками пруденциальных нормативов по ликвидности и валютной позиции агентством приняты следующие меры пруденциального регулирования:
 
1. Для своевременного исполнения поручений клиентов по платежам и переводам денег до 1 июня вводится особый порядок соблюдения следующих пруденциальных нормативов. При нарушении пруденциальных нормативов банка по независящим обстоятельствам, связанным с оттоком денежных средств клиентов и переоценкой стоимости активов и обязательств в связи с изменением обменного курса тенге банку будет предоставлена возможность сформировать необходимый объем тенговой и валютной ликвидности для соблюдения минимальных пруденциальных нормативов.
 
2. До 1 сентября 2022 года в целях поддержания возможности зарубежных родительских банков за счет собственных средств укрепить ликвидность их дочерних структур в Казахстане, при выполнении норматива капитализации банка к обязательствам перед нерезидентами страны из расчета обязательств дочерних банков исключены суммы депозитов и кредитов, полученных от родительских банков.
 
3. До 1 января 2023 года перенесен срок дальнейшего ужесточения расчета коэффициента нетто стабильного фондирования (NSFR) путем включения депозитов юридических лиц с возможностью досрочного изъятия в расчет доступного стабильного фондирования.
 

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В Казахстане выросли цены на жилье

10.03.2022, 13:40 3141
В Казахстане выросли цены на жилье
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В феврале 2022 года в Казахстане повысились цены продажи жилья, сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным статведомства, в феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года в РК на 0,4% повысились цены продажи нового жилья, с начала года - на 2,4%, цены перепродажи квартир повысились на 5,5% (с начала года - на 8,4%).
 
Арендная плата за месяц повысилась на 0,6%, с начала года - на 5,8%.
 
За год (февраль 2022 года - февралю 2021 года) цены перепродажи квартир повысились на 24,5%, продажи нового жилья - на 14,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года стала выше на 19,1%.
 
В феврале 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 46 577 и по сравнению с январем 2022 года (33 365) увеличилось на 39,6%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь - февраль 2022 года по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года увеличилось на 17,8%.
 

В Минэнерго назвали рекомендуемую цену на дизтопливо для весенних полевых работ

10.03.2022, 11:58 5296
В Минэнерго назвали рекомендуемую цену на дизтопливо для весенних полевых работ
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на заседании правительства озвучил рекомендуемую цену на дизельное топливо для весенних полевых работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рекомендуемая цена дизтоплива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тыс. тенге за тонну, или 176 тенге за литр с НДС", - сказал Акчулаков. 

 
При этом он отметил, что с учетом доставки и хранения прогнозная цена в среднем на 15-30% будет ниже предельно утвержденных розничных цен.
 
По его словам, график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на весенние полевые работы на сегодняшний день утвержден. 
 

Потребность для сельхозтоваропроизводителей утверждена в объеме 400,26 тыс. тонн", - проинформировал спикер.

 

Правительство приняло программу по повышению доходов населения

10.03.2022, 10:42 7771
Правительство приняло программу по повышению доходов населения
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - На заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере. 
 
Так, занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования, информирует пресс-служба правительства. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что перед всеми госорганами ставится задача по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией, повышению производительности труда и созданию постоянных рабочих мест. 
 

Наши граждане должны быть широко информированы обо всех мерах правительства по сохранению и увеличению доходов, поддержке предпринимательства, а также по трудоустройству и переобучению", - сказал Смаилов. 

 
Он поручил обеспечить качественную реализацию мероприятий программы, в том числе по развитию предпринимательства.
 
Министерствам индустрии, сельского хозяйства, энергетики и акиматам регионов поручено проработать вопросы реализации инвестпроектов в обрабатывающей сфере с целью создания новых постоянных рабочих мест и развития сопутствующих субъектов малого и среднего бизнеса. 
 
Министерствам труда и социальной защиты совместно с госорганами и акиматами - обеспечить контроль над исполнением мероприятий по устранению дисбалансов в трудовых доходах. 
 
Отраслевым госорганам, фонду "Самрук-Казына", акиматам - обеспечить увеличение заработной платы работников до среднеотраслевого уровня, а также повышение средней заработной платы бюджетных работников. 
 
Министерству нацэкономики поручено обеспечить проведение оценки эффективности и рейтинг госорганов, акиматов всех уровней на основе KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию рабочих мест. 
 

Более чем в 2 раза снизились темпы роста доходов населения РК за два года

10.03.2022, 10:29 8691
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Несмотря на постоянную положительную динамику, темпы роста реальных доходов населения Казахстана за последние два года замедлились с 6,4% в 2019 году до 2,9% в 2021 году. Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава МНЭ отметил, что в структуре доходов населения наблюдается падение доходов от трудовой деятельности и рост доходов от социальных трансфертов.
 

Доля трудовых доходов населения за последние 10 лет снизилась на 10,8 процентных пункта. В свою очередь, доля социальных трансфертов, напротив, выросла на 10 процентных пунктов", - сказал он.

 
С учетом проведенного анализа в программе повышения доходов населения определены следующие приоритеты:
 
1)        рабочая молодежь;
 
2)        трудоустройство отдельных категорий социально уязвимых слоев населения;
 
3)        достойная заработная плата бюджетным работникам;
 
4)        устранение дисбалансов в трудовых доходах;
 
5)        стимулирование развития эффективной занятости в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности;
 
6)        стимулирование роста предпринимательских доходов;
 
7)        защита покупательной способности доходов.
 
Министр разъяснил, что программа содержит 80 мер, разделенных по следующим основным направлениям: повышение трудовых доходов населения; повышение доходов населения путем развития масштабной занятости; защита покупательной способности.
 
Предусмотрены такие мероприятия, как устранение дисбалансов в доходах работников производственных предприятий, стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности; по развитию производственных навыков в Программе реализации проекта опережающей подготовки кадров "Омір жолдамасы" на региональном уровне.
 

Мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест, включают в себя реализацию проектов для молодежной занятости "Первое рабочее место", "Молодежная практика для выпускников", а также механизма трудоустройства отдельных уязвимых лиц", - рассказал Куантыров.

 
На повышение квалификации и навыков направлены мероприятия по внедрению профориентации среди школьников, выпускников колледжей, созданию "фабрик" массовой подготовки, переподготовки, повышения квалификации населения, преимущественно молодежи.
 
Спикер подчеркнул, что особое значение в рамках программы придается защите покупательной способности доходов. В данном направлении будут реализованы такие мероприятия, как:
 
- увеличение производства продовольственных товаров, не входящих в перечень СЗПТ;
 
- реализация мер по импортозамещению внутреннего рынка основными непродовольственными товарами;
 
- принятие индивидуальных планов банков по работе с проблемными займами населения.
 
Министр заверил, что реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить к 2025 году планомерное достижение следующих пяти целевых индикаторов:
 
- доля оплаты труда в ВВП - 34,5%;
 
- доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах - 76,2%;
 
- доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума - 5,2%;
 
- уровень безработицы - 4,7%;
 
- создание рабочих мест в совокупности за весь период для более 2 млн человек.
 

На посевные и уборочные работы в РК будет выделено 220 миллиардов тенге

10.03.2022, 09:44 8921
На посевные и уборочные работы в РК будет выделено 220 миллиардов тенге
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В 2022 году на посевные и уборочные работы будет выделено 220 миллиардов тенге, что в два раза превышает сумму прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На данный момент в мире усиливается глобальная тенденция роста цен и спроса на сельхозпродукцию. В этой связи важной задачей является обеспечение как внутреннего потребления, так и экспортного потенциала сельхозпродукции", - сказал на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов. 

 
Он отметил, что правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева.
 

Наряду с бюджетным кредитованием в размере 70 млрд тенге в текущем году увеличен до 80 млрд тенге объем выделенных средств на форвардный закуп сельскохозяйственной продукции со стороны Продкорпорации. В ходе уточнения республиканского бюджета будет выделено еще 70 млрд тенге для весенне-полевых и уборочных работ. То есть всего со стороны государства будет направлено в два раза больше средств, чем в прошлом году - более 220 млрд тенге – на посевные и уборочные работы", - отметил Смаилов.

 
По информации пресс-службы правительства, общая посевная площадь в текущем году составит 22 млн 991 тыс. га, что на 13,5 тыс. га больше показателя 2021 года. 
 
Продолжается диверсификация производства и отход от монокультуры. Так, площадь пшеницы будет снижена на 375,9 тыс. га. 
 

Аграриям необходимо наращивать площади культур с наиболее высоким спросом, обеспечив приоритетное финансирование. При этом необходимо уделить особое внимание посеву высокорентабельных культур, ориентированных на экспорт", - отметил глава кабмина. 

 
Всего, по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение 658,7 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 32,2 тыс. тонн больше прошлого года.
 
По программе субсидирования пестицидов на 2022 год предусмотрено 31,7 млрд тенге, что на 100% обеспечит обработку посевных площадей.
 
Премьер-министр подчеркнул, что субсидирование на приобретение удобрений и пестицидов сохраняется на прежнем уровне - 50% от стоимости. 
 
Также в прошлогодних пределах сохранится субсидирование приобретения семян, приоритетных культур, сданных на переработку, услуг по подаче воды. Для повышения уровня технического обновления правительством будут увеличены объемы инвестиционного субсидирования и субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу. 
 
В рамках подготовки к весенне-полевым работам Смаилов дал ряд конкретных поручений. В частности, Министерству сельского хозяйства и акиматам диверсифицировать сельскохозяйственные земли с посевом необходимого объема социально значимых и кормовых культур. 
 
Также проработать с производителями минеральных удобрений вопрос первоочередного обеспечения внутреннего рынка. Министерству экологии и акиматам обеспечить водой сельхозтоваропроизводителей на весь летний период. 
 

Казахстан и Азербайджан обсудили вопросы развития Транскаспийского транспортного маршрута

10.03.2022, 09:26 9541
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики провели встречу в Баку по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны обсудили ожидаемые прогнозные объемы перевозок грузов по ТМТМ на 2022 год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, условия для переориентации дополнительных грузопотоков, а также вопросы создания так называемого "Среднего коридора" и перспективного совместного предприятия, которое позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте", - проинформировали в МИИР.

 
Говоря о переориентации грузов казахстанских экспортеров на ТМТМ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что на сегодняшний день к перевозке через транскаспийский маршрут готовы 2 млн тонн казахстанских грузов, направляемых на экспорт.
 
Кроме того, представитель МИИР РК предложил азербайджанской стороне совместно развивать автомобильные грузовые перевозки на ТМТМ, а также рассмотреть предложение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Данная инициатива встретила положительный отклик главы Министерства цифрового развития и транспорта АР.
 
По итогам встречи участники приняли решение, касающееся создания рабочей группы по развитию транзита.

 

Курс доллара по итогам торгов составил 510 тенге

09.03.2022, 16:11 24816
Курс доллара по итогам торгов составил 510 тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 МАРТА - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс тенге понизился и составил 510 тенге за доллар США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах в среду по сравнению с субботой ослаб на 6,7 тенге и составил 510 тенге за доллар, сообщается на сайте KASE.
 
 

В Казахстане розничные цены на мясо за год выросли на 11%

09.03.2022, 16:03 25256
В Казахстане розничные цены на мясо за год выросли на 11%
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Валовой выпуск продукции животноводства в Казахстане увеличился на 1,6% за год и составил 186,1 млрд тенге. В то же время розничные цены на мясо за год выросли на 11%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В региональном разрезе наибольший выпуск продукции традиционно пришелся на Алматинскую область: 30,1 млрд тенге. В тройку лидеров также вошли Туркестанская и Акмолинская области", - сообщает Energyprom

За январь-декабрь 2021 года валовой выпуск продукции животноводства составил 3,1 трлн тенге - на 3,6% больше в реальном выражении, чем годом ранее.
 

К 1 февраля текущего года поголовье лошадей в РК выросло на 11,3% за год, до 3,4 млн голов, птицы - на 9,2%, до 47,3 млн голов, верблюдов - на 7,5%, до 241,5 тысячи голов, овец - на 4,5% до 18,5 млн голов, КРС - на 3,9%, до 8,3 млн голов, в том числе коров - на 5,4%, до 4,2 млн голов", - сообщает сайт.

 
В то же время сократилось поголовье свиней - на 2,6%, до 823,3 тысячи голов, и коз - на 1,2%, до 2,3 млн голов.
 
 В целом производство в сфере животноводства в плюсе. Так, в январе текущего года заметно выросло производство куриных яиц - сразу на 18,4% за год, до 369,7 млн штук.
 
Также на 1,5% выросло производство молока и составило 259,3 тысячи тонн.
 

В розничных точках продаж по Казахстану цены на мясо и птицу по итогам января текущего года выросли на 11,3% за год. В том числе на 15,4% подорожала баранина, на 11,8% - конина, на 10,2% - свинина, на 8,3% - говядина. Стоимость вареной колбасы выросла на 7,2%, полукопченой - на 9,1%.

 
Средняя цена на говядину в магазинах и на базарах РК составила 2,2 тысячи тенге за килограмм, на баранину - 2,4 тысячи тенге, на свинину -1,9 тысячи тегнге, на конину - 2,6 тысячи тенге. 
 
Напомним, в минувшем году североказахстанские фермеры рассказали, что из-за прекращения выплаты субсидий с 1 января этого года многим из них грозит банкротство, что неминуемо повлечет за собой увеличение цен на продукцию. В частности, яйца могут подорожать в 2 раза.
 

 

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