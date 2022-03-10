АРРФР: негативное влияние санкций на казахстанские банки не наблюдается

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Казахстанские банки на фоне волатильности обменных курсов обеспечивают в полной мере возросший спрос на иностранную валюту, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, за период с 24 февраля по 5 марта 2022 года на фоне введенных санкций усилилось давление на ликвидность дочерних российских банков, вызванное оттоком средств клиентов в другие банки страны и выплатами по собственным обязательствам.

Дочерними банками принимаются необходимые меры по непрерывному оказанию банковских услуг в стабильном режиме, в том числе своевременному исполнению поручений по платежам и переводам денег клиентов. Для этого дочерними российскими банками дополнительно задействована поддержка со стороны их материнских структур в виде предоставления денежной ликвидности", - отметили в ведомстве.

В агентстве проинформировали, что собственный капитал банковского сектора Казахстана составляет 4,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составивших порядка 11,6 трлн тенге, или 31,3% от активов. Высокий уровень запаса капитала и высоколиквидных активов позволяет банкам абсорбировать возникающие шоки на финансовом рынке.

Вместе с тем последствия введения санкций и волатильность обменного курса влияют на валютную позицию и валютную ликвидность казахстанских банков. Эти риски обусловлены повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты в том числе для конвертационных операций по депозитам, которые вызывают нарушение баланса валютных активов и обязательств банков", - рассказали в пресс-службе.

Для нивелирования вышеуказанных рисков и ослабления их влияния на выполнение банками пруденциальных нормативов по ликвидности и валютной позиции агентством приняты следующие меры пруденциального регулирования:

1. Для своевременного исполнения поручений клиентов по платежам и переводам денег до 1 июня вводится особый порядок соблюдения следующих пруденциальных нормативов. При нарушении пруденциальных нормативов банка по независящим обстоятельствам, связанным с оттоком денежных средств клиентов и переоценкой стоимости активов и обязательств в связи с изменением обменного курса тенге банку будет предоставлена возможность сформировать необходимый объем тенговой и валютной ликвидности для соблюдения минимальных пруденциальных нормативов.

2. До 1 сентября 2022 года в целях поддержания возможности зарубежных родительских банков за счет собственных средств укрепить ликвидность их дочерних структур в Казахстане, при выполнении норматива капитализации банка к обязательствам перед нерезидентами страны из расчета обязательств дочерних банков исключены суммы депозитов и кредитов, полученных от родительских банков.

3. До 1 января 2023 года перенесен срок дальнейшего ужесточения расчета коэффициента нетто стабильного фондирования (NSFR) путем включения депозитов юридических лиц с возможностью досрочного изъятия в расчет доступного стабильного фондирования.