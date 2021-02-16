АРРФР отменило разрешение, выданное Евразийскому банку на приобретение банка "Тройка Диалог"

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан (АРРФР) отменило разрешение, выданное АО "Евразийский банк" на приобретение открытого акционерного общества "Банк "Тройка Диалог", передает Kazakhstan Today.

В связи с отчуждением Акционерным обществом "Евразийский банк" принадлежащих акций Открытого акционерного общества "Банк "Тройка Диалог", Москва, Российская Федерация" (в настоящее время Акционерное общество "Евразийский банк") правлением АРРФР Республики Казахстан принято постановление №8 от 9 февраля 2021 года "Об отмене разрешения, выданного Акционерному обществу "Евразийский банк" на приобретение Открытого акционерного общества "Банк "Тройка Диалог", сообщили в пресс-службе АРРФР.

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