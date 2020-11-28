«АрселорМиттал Темиртау» проиндексирует заработную плату работникам

Караганда. 27 ноября. Kazakhstan Today - Администрация и профсоюзы АО «АрселорМиттал Темиртау» договорились об индексации заработной платы работников, передает Kazakhstan Today.





«С 1 января 2021 года будет произведена индексация тарифных ставок и окладов из расчёта 50% от уровня инфляции, определённого нормативными правовыми актами РК за 2020 год. Также с 1 января 2021 года будет производиться выплата второй части индексации в виде премии, ежемесячно, независимо от выполнения установленных показателей, - по условиям коллективного договора», - говорится в сообщении компании.





Кроме того, единовременное вознаграждение в размере 150 тысяч тенге (125 тысяч тенге - бонус в честь 25-летнего юбилея компании и 25 тысяч тенге - дополнительная выплата) получат в декабре работники, принятые в АО «АрселорМиттал Темиртау» и его дочерние предприятия до 1 ноября 2020 года.





Руководство компании и профсоюзы также приняли решение о пролонгации действующего коллективного договора сроком на один год - до 31 декабря 2021 года.









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