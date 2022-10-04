Асел Жанасова назначена председателем правления Казпочты

Фото: АО Казпочта
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "Самрук Казына" новым председателем правления АО "Казпочта" назначена Асел Жанасова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
До своего нынешнего назначения с июля 2020 года Асел Жанасова занимала должность вице-министра торговли и интеграции РК, где курировала проекты в сфере цифровизации торговли, развития платежных систем и цифрового банкинга.
Асел Жанасова имеет более 10 лет опыта реализации IT-проектов локального и международного уровня с нарастающим уровнем ответственности в управленческой сфере", - рассказали в пресс-службе АО "Казпочта".
С 2010 по 2014 год занимала должность директора департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне. Управляла командой и внедряла крупные стратегические проекты в разных странах (Казахстан, Африка, Европа, Китай и Россия).
В 2014-2016 годах была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий НБРК.
В 2016-2017 годах являлась председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".
В 2017-2018 годах работала советником управляющего Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Перед назначением на должность вице-министра торговли и интеграции РК, с 2018 года по 2020 год занимала позицию управляющего директора по цифровым технологиям МФЦА.