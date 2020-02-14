Изменился состав правления AsiaCredit Bank

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - АО "AsiaCredit Bank" сообщило об изменении состава правления, передает Kazakhstan Today.

Согласно решению совета директоров от 11 февраля 2020 года, из состава правления исключены управляющие директора, члены правления Баглана Сафарбекова и Асия Сибаева, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

В состав правления избраны: Д. Байниетова - заместитель председателя правления, член правления, М. Абдухаликов - заместитель председателя правления, член правления, Ж. Мунсузбаев - заместитель председателя правления, член правления, Д. Аринов - финансовый директор, член правления.

С учетом внесенных изменений правление АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" состоит из пяти человек: Арифиоглу Абдуррахман Зеки, Д. Байниетова, М. Абдухаликов, Ж. Мунсузбаев, Д. Аринов.





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