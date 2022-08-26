Система Orphus

Аскар Билисбеков ушел с поста главы СПК "Алматы"

25.08.2022, 15:22 16916
Аскар Билисбеков ушел с поста главы СПК "Алматы"
Фото: instagram.com/askar_bilisbekov
АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Аскар Билисбеков сообщил о том, что ушел с должности председателя правления СПК "Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хотел бы поделиться с вами важной новостью. Сегодня официально я ушел из СПК "Алматы". Никогда не думал и не планировал работать почти на госслужбе, но ни капли не жалею!" - написал Билисбеков в Instagram.

 
Он также сообщил, что планирует вернуться в бизнес, а также продолжит деятельность в маслихате.
 

Остаюсь депутатом городского маслихата, поэтому далеко не ухожу от коллег", - написал Билисбеков.

 
Аскар Билисбеков ранее работал в компаниях: КМК "Астана Моторс", дистрибьюторская компания GGC, СК "КазНТЕВ", был владельцем бизнеса (журнал SNC, российская франшиза, рекламное агентство Rock Of AI). 
 
С 2018 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "Estate Management Company".
 
Пост председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" он занял в августе 2019 года.
 
Обучался в KIMEP по специальности "Управление бизнесом и бухгалтерский учет", имеет степень магистра University of Westminster. Проходит заочные курсы "Сертифицированное управление недвижимостью" в институте управления недвижимостью IREM, США.
 

новости по теме

В аэропорту Караганды выявили 19 тонн неверно задекларированного груза

26.08.2022, 11:05 1271
КАРАГАНДА. 26 АВГУСТА - Факт недостоверного декларирования груза, прибывшего воздушным бортом из Гонконга в аэропорт "Сары-Арка" города Караганды, выявлен 17 августа 2022 года сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Караганда" ДГД по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Под видом международных почтовых отправлений таможенным перевозчиком заявлен товар - консолидированный экспресс груз общей массой 19 тонн, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
 

Согласно регламенту таможенного оформления международные почтовые отправления проходят формы таможенного контроля в упрощенном порядке. Коммерческие грузы проходят таможенное оформление с применением всех форм таможенного контроля. Соответственно, декларируя коммерческий груз под видом международных почтовых отправлений, декларант избегает применения форм таможенного контроля, что является нарушениями требований Решений ЕЭК", - пояснили налоговики.

 
В настоящее время проводится таможенный досмотр в отношении недостоверно задекларированных товаров народного потребления, среди них- часы наручные, клавиатура компьютерная, детские вещи и т.д.
 
В этой связи, материалы зарегистрированы в автоматизированной базе данных учета Департамента экономических расследований по Карагандинской области.
 
Департамент государственных доходов по Карагандинской области напоминает, что в соответствии со статьей 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза.
 

Услуги такси в Казахстане за год подорожали на 11%

26.08.2022, 10:49 2686
Услуги такси в Казахстане за год подорожали на 11%
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, составили 2,59 млрд тенге за январь-июль 2022 года, против 2,45 млрд тенге в аналогичном периоде годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самые высокие показатели были зафиксированы в Карагандинской области (1,08 млрд тенге), далее идут столица (641,4 млн тенге) и Алматы (431,2 млн тенге).
 

С начала года услугами такси воспользовались 1,3 млрд пассажиров - на 10,9% больше, чем годом ранее. Непосредственно в июле услугами такси воспользовались 185,6 млн пассажиров, плюс 1,7% за год", - рассказали аналитики.

 
По итогам июля текущего года стоимость проезда в такси в РК подорожала на 10,5% за год.
 
В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Туркестанской области: на 28,2% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская и Атырауская области: на 28,1% и на 19% соответственно.
 
Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Ещё в двух областях - Актюбинской и Карагандинской - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
 
В рейтинге стран по дешевизне услуг такси Казахстан оказался на 13-м месте из 105. Стандартный тариф за 1 километр в РК составил 0,35 долларов США.
 
При этом, отмечает energyprom.kz, среди стран СНГ в Казахстане один из наиболее высоких тарифов, а дороже услуга обходится только в Азербайджане (0,59 долларов США за 1 километр). Для сравнения: в Беларуси и Узбекистане тариф составил 0,2 доллара США, на Украине и Молдове - 0,22 доллара США, в Армении - 0,25 доллара США, в России - 0,3 доллара США.
 
Дешевле всего такси обходится в Пакистане (0,19 доллара США), дороже всего - в Швейцарии (4,02 долларов США за 1 километр), Кувейте (3,25 долларов США) и Сальвадоре (3 доллара США).
 

Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС

25.08.2022, 20:36 13336
Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ЧОЛПАН-АТА. 25 АВГУСТА - 25 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении - Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, России - Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле.
 
Кроме того, был рассмотрен проект соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.
 
Также премьер-министр РК совместно с главами делегаций принял участие во встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
 

Рис и подсолнечное масло подорожали в Казахстане

25.08.2022, 18:51 15301
Рис и подсолнечное масло подорожали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) повысились на 0,1%, с начала месяца - на 0,5%, с начала года - на 18,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В годовом выражении СЗПТ подорожали на 18,7%, что выше аналогичного периода 2021 года на 1,9 процентного пункта, сообщает Агентство по статистике.
 
За прошедшую неделю подешевели:
 
  • лук - на 7,2%;
  • картофель - на 0,8%;
  • морковь - на 3,6%.
 
За прошедшую неделю подорожали:
 
  • рис - на 1,4%;
  • масло подсолнечное - на 0,9%.
 
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 23 августа:
 
  • рис - 303 тг/кг;
  • картофель - 170 тг/кг;
  • масло сливочное несоленое - 3 302 тг/кг;
  • кефир, 2,5% - 333 тг/л.
 

Авиакеросин будут в первую очередь поставлять отечественным авиакомпаниям - КГА

25.08.2022, 17:40 16856
Авиакеросин будут в первую очередь поставлять отечественным авиакомпаниям - КГА
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК намерено исключить посреднические услуги в цепочке поставок керосина для субъектов гражданской авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Меры для предупреждения осеннего дефицита авиакеросина Мининдустрии разрабатывает совместно с Минэнерго, сообщает Комитет гражданской авиации. 
 
В комитете подчеркнули, что из-за сезонных планово-предупредительных работ на отечественных нефтеперерабатывающих заводов и ограниченного производства авиационного топлива отрасль гражданской авиации ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина.
 

Особенно сложная ситуация с обеспечением авиатоплива наблюдалась в конце прошлого года, когда заправка шла практически "с колес". Из-за высокого спроса на внутреннем рынке Российской Федерации импорт авиатоплива был затруднен", - сообщили в комитете. 

 
Для поиска путей решения в конце 2021 года МИИР и МЭ РК проведено специальное совещание с участием крупных поставщиков авиатоплива, руководителей аэропортов, авиакомпаний, нацкомпаний КМГ и КТЖ, где была достигнута договоренность о поставках керосина по приоритетности. 
 

Так, в первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом - иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам", - заявили в КГА. 

 
Такая схема распределения авиатоплива не подлежит обязательному исполнению со стороны ресурсодержателей нефтепродуктов, но имеет рекомендательный характер и направлена на недопущение перебоев внутренних и международных пассажирских перевозок.
 
В комитете отметили, что объем потребления авиатоплива в 2021 году составил 670 тысяч тонн, объем производства - 580 тысяч тонн. 
 

За 7 месяцев 2022 года фактическое потребление авиатоплива уже составило 455 тысяч тонн при производстве 399 тысяч тонн. Прогноз потребления за весь текущий год - 1 млн тонн. Притом что производство авиатоплива ожидается на уровне 700 тысяч тонн", - уточнили в ведомстве. 

 
В настоящее время МИИР и МЭ РК в целях исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовятся принять дополнительные меры. В том числе:
 
  • переход на 100-процентную реализацию авиатоплива через товарные биржи, что позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации;
  • консолидированный закуп импортного авиатоплива "КазМунайГаз-Аэро". Позволит обеспечить гарантированный объем и снизить стоимость авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива.

В целом же для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ. Это особенно актуально, учитывая рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате постепенного восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов", - резюмировали в КГА. 


Напомним, сегодня на брифинге в Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков сообщил, что продажи топлива на автозаправочных станциях Казахстана выросли в 2-2,5 раза.
 

Продажи топлива выросли вдвое в Казахстане - Акчулаков

25.08.2022, 16:08 18946
Продажи топлива выросли вдвое в Казахстане - Акчулаков
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Продажи топлива на автозаправочных станциях Казахстана выросли в 2-2,5 раза, сообщил сегодня на брифинге в Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ежемесячная реализация на АЗС составляет около 200-220 тысяч тонн", - рассказал министр. 

 
По его словам, несмотря на имеющиеся в стране запасы топлива, в некоторых регионах наблюдается дефицит ГСМ. 
 
По состоянию на 24 августа совокупные запасы топлива составляют 212,4 тысячи тонн, отметил министр. Он добавил, что все НПЗ сейчас работают в штатном режиме, бензин и дизтопливо производятся ежедневно. В августе планируется произвести 491 тысячу тонн дизтоплива. 
 
Акчулаков подчеркнул, что с учетом производства внутренние потребности страны полностью закрыты, однако начали возникать логистические проблемы. 
 
Министр назвал две главные причины высокого потребления дизтоплива. Первая - сезонный рост потребления в связи с сельхозработами, вторая - транзитный транспорт, который вывозит топливо из страны. 
 
Чтобы не допускать вывоза, в августе 2022 года в оперативном порядке был принят приказ, в соответствии с которым предельные цены на дизельное топливо составляют 450 тенге, а также введены лимиты на заправку, напомнил Акчулаков.
 

При предъявлении водительских прав и техпаспорта казахстанского образца водитель имеет право заправляться по 230-260 тенге за один литр в зависимости от региона. Для частных автомобилей лимит по цене 230-260 тенге за литр составляет 100 литров дизельного топлива в день, для грузового транспорта лимит составляет 300 литров в день", - добавил он.

 

Сейчас министерство совместно с заинтересованными госорганами прорабатывает техническое решение - создание модуля для верификации, то есть для регистрации данных потребителей для отпуска дизельного топлива, которое позволит устранить возможные ухищрения при отпуске данного вида топлива на местах. Ожидаем, что в середине сентября мы этот модуль запустим для всех сетей АЗС", - сказал Акчулаков.

 

Казахстан ищет альтернативные пути экспорта нефти в связи с ростом добычи

25.08.2022, 15:04 17811
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Казахстан прогнозирует увеличение добычи нефти с нынешних 85 млн до 103 млн тонн. В связи с этим сейчас ведется поиск альтернативных путей для экспорта увеличенных объемов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы в ближайшие два года собираемся увеличить добычу нефти за счет расширения крупных месторождений, поиска и ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений. В целом мы прогнозируем рост с нынешних объемов (в этом году план - 85,7 млн тонн) до 103 млн и, может быть, даже до 107 млн тонн", - сообщил сегодня на брифинге министр энергетики РК Болат Акчулаков.

 
Он отметил, что наиболее экономически рентабельным маршрутом отгрузки казахстанской нефти на экспорт является КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Рост добычи потребует поиска альтернативных маршрутов, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную отгрузку этих "сверхобъемов". 
 

С этой точки зрения мы рассматриваем альтернативные маршруты: увеличение отгрузок в сторону КНР по существующему нефтепроводу, где у нас есть еще резервы, и, конечно, это поставка нашей нефти через Каспийское море… Но приоритет остается за КТК", - сказал Акчулаков.

 
По поводу цен на нефть глава Минэнерго отметил, что в ближайшие год-два существенных изменений не прогнозируется. Сегодняшняя цена на нефть на уровне $100 за баррель "достаточно комфортная для производителей нефти". 
 
Ранее КТК заявил, что отгрузки нефти через ВПУ-3 продолжатся без ограничений.
 

Отгрузки нефти по КТК через ВПУ-3 продолжатся без ограничений

25.08.2022, 14:28 18576
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в начале недели сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 (выносные причальные устройства). Обследование ВПУ-3 показало, что оборудование пригодно к дальнейшему использованию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 августа 2022 года на морском терминале КТК было проведено водолазное обследование конструкции танка плавучести ВПУ-3. Подводное оборудование выносного причального устройства было признано годным к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", - сообщили в пресс-службе КТК.

 
По информации консорциума, на ВПУ-1 в настоящее время осуществляются мероприятия по промывке грузовой системы для подготовки к последующей замене поврежденного танка плавучести (ТП). Предквалификационный отбор подрядчиков для оказания услуг по замене ТП из имеющихся в резерве в консорциуме практически завершен. В отборе участвовали как российские, так и зарубежные компании.
 
В августе этого года КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств из имеющихся трех, после того как на ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. КТК разработал соответствующее техническое задание и готовится провести замену вышеуказанных танков.
 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов