Аскар Билисбеков ушел с поста главы СПК "Алматы"

Фото: instagram.com/askar_bilisbekov
Хотел бы поделиться с вами важной новостью. Сегодня официально я ушел из СПК "Алматы". Никогда не думал и не планировал работать почти на госслужбе, но ни капли не жалею!" - написал Билисбеков в Instagram.
Он также сообщил, что планирует вернуться в бизнес, а также продолжит деятельность в маслихате.
Остаюсь депутатом городского маслихата, поэтому далеко не ухожу от коллег", - написал Билисбеков.
Аскар Билисбеков ранее работал в компаниях: КМК "Астана Моторс", дистрибьюторская компания GGC, СК "КазНТЕВ", был владельцем бизнеса (журнал SNC, российская франшиза, рекламное агентство Rock Of AI).
С 2018 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "Estate Management Company".
Пост председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" он занял в августе 2019 года.
Обучался в KIMEP по специальности "Управление бизнесом и бухгалтерский учет", имеет степень магистра University of Westminster. Проходит заочные курсы "Сертифицированное управление недвижимостью" в институте управления недвижимостью IREM, США.