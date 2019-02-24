Аскар Мамин покинул пост председателя совета директоров НК КТЖ

Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Аскар Мамин покинул пост председателя совета директоров "АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", передает Kazakhstan Today.



Информация об изменениях в составе совета директоров национальной компании размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи.



Решением единственного акционера от 4 декабря 2018 года, председатель совета Аскар Мамин исключен из состава совета. На этом посту его сменил избран Кристиан Кун.



Кроме того, решением совета директоров в его состав избран Андрей Кравченко, представитель интересов АО "Самрук-Казына".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства