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Аскар Мамин покинул пост председателя совета директоров НК КТЖ

19.12.2018, 19:18 9265

Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Аскар Мамин покинул пост председателя совета директоров "АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", передает Kazakhstan Today.

Информация об изменениях в составе совета директоров национальной компании размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Решением единственного акционера от 4 декабря 2018 года, председатель совета Аскар Мамин исключен из состава совета. На этом посту его сменил избран Кристиан Кун.

Кроме того, решением совета директоров в его состав избран Андрей Кравченко, представитель интересов АО "Самрук-Казына".

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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