Аскар Мамин поручил сохранить рабочие места казахстанцам во время ЧП

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил акимам совместно с крупными предприятиями и МСБ обеспечить сохранение рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

На фоне негативной динамики на внешних рынках нашим главным приоритетом становится сохранение действующих производств, удержание экспортных позиций. Мы должны обеспечить гибкость в управлении производственными процессами с целью недопущения роста безработицы среди казахстанцев", - сказал А. Мамин на селекторном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК.

Премьер-министр поручил акимам областей и городов республиканского значения принять скоординированные меры по недопущению социальной напряженности в регионах, актуализировать заключенные с хозяйствующими субъектами меморандумы по сохранению рабочих мест и обеспечить заключение с предприятиями Дорожных карт по управляемому перетоку работников предприятий между отраслями экономики.

Особый акцент был сделан на необходимости поддержки предпринимательской активности, развития малого и среднего бизнеса, сохранения рабочих мест, увеличения кредитования и принятия других антикризисных мер по стимулированию этого сектора экономики.

Министерству труда совместно с акиматами регионов проводить ежедневный мониторинг возможного высвобождения работников с принятием мер по недопущению сокращения людей и содействию трудоустройства", - цитирует А. Мамина сайт правительства.

Как стало известно, на заседании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, ситуации на рынке труда и мерах по обеспечению занятости - министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, мерах АО "ФНБ "Самрук-Казына" - председатель правления фонда А. Есимов, предлагаемых бизнес-сообществом мерах по поддержке занятости - председатель правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, обеспечении занятости в регионах - акимы Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской областей, а также городов Нур-Султан и Алматы.

Информацию о мерах по сохранению рабочих мест представили руководители корпорации "Казахмыс", АО "ССГПО", NCOC и других крупных предприятий.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая.

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