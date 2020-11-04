Ассоциация упаковщиков Казахстана предложила ввести квотирование на вывоз макулатуры из страны

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Механизм квотирования решит проблемы, связанные с запретом на вывоз макулатуры за пределы Казахстана, заявили в Ассоциации упаковщиков РК, передает Kazakhstan Today.

В июле 2020 года на три месяца был приостановлен запрет на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов за пределы Казахстана в связи с жалобами сборщиков макулатуры. На тот момент объемы сбора макулатуры стали превышать мощности переработчиков и образовался переизбыток макулатуры на складах переработчиков и сборщиков, сообщили в Ассоциации.

Двухлетний запрет на вывоз макулатуры из Казахстана во все страны был введен в марте 2019 года. Сейчас запрет на вывоз макулатуры вступил в свою силу.

Бизнес нуждается в четкой позиции уполномоченного органа. Сейчас важно принять компромиссное решение для обеих сторон, так как стабильность правил игры и привлекательность рынка является первыми сигналами для инвесторов", - заявил Батырбек Аубакиров, председатель правления ОЮЛ "Ассоциация упаковщиков Казахстана".

Если будет сниматься запрет, а потом вновь вводиться или полностью будет открыт рынок для вывоза сырья с территории республики, то это негативно отразится на инвестклимате. Поэтому решение должно быть взвешенным и окончательным. Одним из оптимальных решений может стать механизм квотирования, который должен регулировать вывоз количества излишков сырья", - подчеркнул спикер.

В Ассоциации предложили создать рабочую группу под председательством вице-премьера Романа Скляра из представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерства торговли и интеграции Казахстана, НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций и выработать механизм квотирования совместно с участниками рынка".

По прогнозам Ассоциации упаковщиков Казахстана, рост объемов производства упаковочной продукции составит более 20% за 2020 год (до 80 млрд тенге).

Предприятия-переработчики расширяют свои производственные мощности, запускают новые линии в 4-м квартале этого года и 1-м квартале 2021 года.

Если переработка макулатуры будет расти, на рынке будут появляться новые организации-сборщики сырья. По предварительным данным, объем производства бумаги и бумажной продукции в январе - сентябре 2020 года по сравнению с январем - сентябрем 2019 года увеличился на 15,1% и достиг в текущем году 59,9 млрд тенге.

В текущем году инвестиции в производство бумаги и бумажной продукции не вкладывались, реализовывались проекты по ранее вложенным инвестициям. Поэтому объем инвестиций за январь - сентябрь 2020 года по сравнению с январем - сентябрем 2019 года уменьшился на 50,4%.

Объем экспорта бумаги и бумажной продукции составил в январе - августе 2020 года 29,4 млн долларов США, или увеличился по сравнению с январем - августом 2019 года на 3,4%.

Налоговые отчисления за 8 месяцев 2020 года по производству бумаги и бумажной продукции увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За период запрета предприятия, входящие в Ассоциацию упаковщиков Казахстана, создали более 130 рабочих мест (всего общее количество работников на этих предприятиях составляет 1406 человек).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства