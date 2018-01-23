Астана, Алматы и Мангистауская область лидируют по вводу жилья в Казахстане

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - По итогам 2017 года в жилищное строительство было инвестировано 979,8 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 18%. Доля частных инвестиций составила 825,8 млрд тенге, или 84,3% от общего объема, государственных инвестиций - 154 млрд тенге или 15,7% от общего объема, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

"Сданы в эксплуатацию 11,2 млн квадратных метров жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%. Общий ввод жилья к годовому плану Программы выполнен на 111%. Всего было построено 100,8 тыс. жилищ, из них за счет частного сектора 75,8 тыс. жилищ или 75% от общего объема, за счет госинвестиций введено 25 тыс. квартир (25% от объема)", - доложил Касымбек на заседании правительства.

Лидирующие позиции по вводу жилья занимают Астана (2,4 млн квадратных метров) и Алматы (1,9 млн квадратных метров), Мангистауская (833 тыс. квадратных метров) и Актюбинская (792,3 тыс. квадратных метров) области. Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской (42,4%), Южно-Казахстанской (36,2%), Костанайской (35,9%) и Павлодарской (31,2%) областях, сообщается на портале главы правительства.

Регионам для подведения необходимой инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки выделено 77,3 млрд тенге, освоено 99,5% или 76,9 млрд тенге.

По направлению "Строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых слоев населения" ежегодно из республиканского бюджета выделяются 25 млрд тенге, которые равномерно распределяются между регионами. В рамках данного направления в регионах в 2017 году начато строительство 5391 квартир арендного жилья без выкупа (288,7 тыс. квадратных метров), из них обеспечен ввод 2620 квартир. В текущем году по данному направлению Программы планируется построить 184,5 тыс. квадратных метров жилья (3507 квартир).

По направлению "Развитие индивидуального жилищного строительства" подведены инженерные коммуникации к более 70 тыс. земельным участков. Из них 54 тыс. участков являются ранее выданными, 16 тыс. участков - новыми. По пилотному проекту в шести регионах начато строительство 1975 домов с завершением в 2017-2018 годах. По итогам 2017 года введено в эксплуатацию 164 дома, из них в Актюбинской области 124 дома и в Костанайской области 40 домов. Оставшиеся дома будут сданы в текущем году.

По третьему направлению программы "Строительство местными исполнительными органами кредитного жилья для системы жилстройсбережений" МИО введено 9010 квартир кредитного жилья.

По направлению "Стимулирование строительства жилья частными застройщиками" ФРП "Даму" субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня. Данное направление Программы реализуется со II квартала 2017 года. Показатели субсидирования кредитов застройщиков достигнуты в полном объеме.

По направлению "Повышение доступности ипотечного кредитования для населения" с начала реализации принято 1388 заявлений заемщиков для выдачи субсидируемых займов на 14,2 млрд тенге, из них одобрено 1317 заявлений.

"В соответствии с Посланием главы государства необходимо довести показатель обеспеченности на одного жителя в 2030 году до 30 квадратых метров. Для этого необходимо обеспечить ежегодный рост объемов строительства на уровне 8-10%. Это позволит довести ввод жилья в 2030 году до 30 млн квадратных метров", - подытожил глава МИР РК.

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