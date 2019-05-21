Atameken Qaragandy начала кредитовать предпринимателей в отдалённых районах области

В Карагандинской области предприниматели из отдалённых районов теперь могут получить выгодный кредит от Atameken Qaragandy. Эта микрофинансовая организация была создана акиматом Карагандинской области совместно с Палатой предпринимателей. Она поддерживает малый бизнес в отдалённых районах, выдавая предпринимателям льготные кредиты", - сообщили в пресс-службе акима региона.
По информации акимата, средства на кредитование выделяют крупные компании. Деньги распределяются точечно - в регионах, где расположены градообразующие предприятия.
Первым договор о сотрудничестве с Atameken Qaragandy заключило ТОО "Казцинк". Компания выделяет 200 млн тенге для развития предпринимательства в Каражале и посёлке Жайрем.
Заём выдаётся для начинающего и расширяющегося бизнеса сроком на пять лет под очень низкий процент. Максимальная сумма кредитования - до 8000 МРП (20 млн 200 тыс. тенге).
В пресс-службе также сообщили, что 15 мая состоялось первое заседание Кредитного комитета организации Atameken Qaragandy. В его работе приняли участие представители управления предпринимательства Карагандинской области, ТОО "Казцинк" и Палаты предпринимателей. Из пяти заявок одобрение получили три. Общая сумма кредитования составила 30 млн тенге.
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