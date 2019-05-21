Караганда. 20 мая. Kazakhstan Today - Организация Atameken Qaragandy начала кредитовать предпринимателей в отдалённых районах области, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области предприниматели из отдалённых районов теперь могут получить выгодный кредит от Atameken Qaragandy. Эта микрофинансовая организация была создана акиматом Карагандинской области совместно с Палатой предпринимателей. Она поддерживает малый бизнес в отдалённых районах, выдавая предпринимателям льготные кредиты", - сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, средства на кредитование выделяют крупные компании. Деньги распределяются точечно - в регионах, где расположены градообразующие предприятия.

Первым договор о сотрудничестве с Atameken Qaragandy заключило ТОО "Казцинк". Компания выделяет 200 млн тенге для развития предпринимательства в Каражале и посёлке Жайрем.

Заём выдаётся для начинающего и расширяющегося бизнеса сроком на пять лет под очень низкий процент. Максимальная сумма кредитования - до 8000 МРП (20 млн 200 тыс. тенге).

В пресс-службе также сообщили, что 15 мая состоялось первое заседание Кредитного комитета организации Atameken Qaragandy. В его работе приняли участие представители управления предпринимательства Карагандинской области, ТОО "Казцинк" и Палаты предпринимателей. Из пяти заявок одобрение получили три. Общая сумма кредитования составила 30 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства