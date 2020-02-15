Атырауский филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафован на 4 млн тенге

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Атырау. 14 февраля. Kazakhstan Today - В доход государства с Атырауского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" взыскана сумма в размере 4 040 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области согласно части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" привлечен к административной ответственности Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" с наложением штрафа в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.

Как уточнили в ведомстве, атырауский филиал нарушил требование подпункта 3) пункта 10 статьи 24 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", который гласит, что при предоставлении доступа к регулируемой услуге субъекту естественной монополии запрещается в том числе предъявлять потребителю иные требования, кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги.

На сегодняшний день в доход государства взыскана сумма в размере 4 040 000 тенге", - пояснили в комитете.

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