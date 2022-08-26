Авиакеросин будут в первую очередь поставлять отечественным авиакомпаниям - КГА

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК намерено исключить посреднические услуги в цепочке поставок керосина для субъектов гражданской авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Меры для предупреждения осеннего дефицита авиакеросина Мининдустрии разрабатывает совместно с Минэнерго, сообщает Комитет гражданской авиации.
В комитете подчеркнули, что из-за сезонных планово-предупредительных работ на отечественных нефтеперерабатывающих заводов и ограниченного производства авиационного топлива отрасль гражданской авиации ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина.
Особенно сложная ситуация с обеспечением авиатоплива наблюдалась в конце прошлого года, когда заправка шла практически "с колес". Из-за высокого спроса на внутреннем рынке Российской Федерации импорт авиатоплива был затруднен", - сообщили в комитете.
Для поиска путей решения в конце 2021 года МИИР и МЭ РК проведено специальное совещание с участием крупных поставщиков авиатоплива, руководителей аэропортов, авиакомпаний, нацкомпаний КМГ и КТЖ, где была достигнута договоренность о поставках керосина по приоритетности.
Так, в первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом - иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам", - заявили в КГА.
Такая схема распределения авиатоплива не подлежит обязательному исполнению со стороны ресурсодержателей нефтепродуктов, но имеет рекомендательный характер и направлена на недопущение перебоев внутренних и международных пассажирских перевозок.
В комитете отметили, что объем потребления авиатоплива в 2021 году составил 670 тысяч тонн, объем производства - 580 тысяч тонн.
За 7 месяцев 2022 года фактическое потребление авиатоплива уже составило 455 тысяч тонн при производстве 399 тысяч тонн. Прогноз потребления за весь текущий год - 1 млн тонн. Притом что производство авиатоплива ожидается на уровне 700 тысяч тонн", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время МИИР и МЭ РК в целях исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовятся принять дополнительные меры. В том числе:
- переход на 100-процентную реализацию авиатоплива через товарные биржи, что позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации;
- консолидированный закуп импортного авиатоплива "КазМунайГаз-Аэро". Позволит обеспечить гарантированный объем и снизить стоимость авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива.
В целом же для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ. Это особенно актуально, учитывая рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате постепенного восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов", - резюмировали в КГА.
Напомним, сегодня на брифинге в Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков сообщил, что продажи топлива на автозаправочных станциях Казахстана выросли в 2-2,5 раза.