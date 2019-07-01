Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Авиакомпании увеличат число рейсов между Нур-Султаном и Душанбе, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане состоялись двусторонние переговоры авиационных властей Казахстана и Таджикистана с участием представителей авиакомпаний "Эйр Астана", SCAT и Somon Air. По итогам переговоров была достигнута договоренность, согласно которой авиакомпании обеих стран получили возможность увеличить количество рейсов между столицами Нур-Султаном и Душанбе с 3 до 5 рейсов", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По информации ведомства, общее количество рейсов достигнет 10 рейсов в неделю. Это позволит авиакомпаниям предоставлять пассажирам более удобные варианты перелетов и стыковок.

В целом в настоящее время между странами разрешено выполнение 18 рейсов в неделю с каждой стороны: по маршруту Алматы - Душанбе - 6 рейсов в неделю, по маршруту Нур-Султан - Душанбе - 5 рейсов в неделю, по остальным маршрутам между Нур-Султаном, Алматы, Шымкентом, Таразом и Душанбе, Худжандом, Курган-Тюбе, Кулябом - до 7 рейсов в неделю.

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