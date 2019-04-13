Авиарейс Дели - Алматы - Дели запустят 10 июня

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Авиакомпания "SpiceJet" планирует с 10 июня открыть рейс Дели - Алматы - Дели, передает Kazakhstan Today.

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Талгат Ластаев провел встречу со старшим генеральным менеджером индийской авиакомпании "SpiceJet" Маножем Кумаром. На встрече были обсуждены планы авиакомпании на выполнение регулярных рейсов между двумя странами. Авиакомпании было выдано свидетельство об аккредитации иностранного авиаперевозчика, сообщает пресс-служба КГА.

По данным ведомства, с 10 июня текущего года компания "SpiceJet" планирует начать выполнение регулярных рейсов по авиамаршруту Дели - Алматы - Дели с частотой шесть рейсов в неделю на воздушных судах Боинг-737.

"Открытие данного рейса будет способствовать развитию торгово-экономических взаимоотношений между странами, транзитного потенциала и туристической отрасли Казахстана", - подчеркнули в комитете.

В случае дальнейшего закрытия воздушного пространства Пакистана, авиакомпания планирует выполнять свои рейсы через воздушное пространство Омана, Ирана, Афганистана и Узбекистана. Длительность перелета в одну сторону составит порядка 7 часов.

В пресс-службе напомнили, что с 2018 года для граждан Индии, следующих транзитом через Казахстан, действует инициатива по 72-часовому безвизовому режиму, продленная до конца 2019 года. С 2017 года аналогичный безвизовый режим действителен и для граждан Китая.

Количество транзитных пассажиров за 2018 год выросло на 45% (в 2017 году - 620 тыс. человек) и составило 900 тыс. человек.

SpiceJet - индийская бюджетная авиакомпания, которая совершает местные и международные перелёты. Помимо внутренних авиасообщений компания выполняет рейсы в Афганистан, Бангладеш, Гонконг, Таиланд, Шри-Ланку, ОАЭ, Оман и Мальдивы.

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