Авиарейсы из Казахстана в Иран планируют запустить в этом году

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Иранская авиакомпания "Pouya Air" планирует начать полеты по направлению Актау - Горган, передает Kazakhstan Today.

В частности, иранская назначенная авиакомпания "Pouya Air" подала заявку в Комитет гражданской авиации МИИР РК на прохождение аккредитации иностранного перевозчика в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

С периода весенне-летней навигации 2019 года, авиакомпания "Pouya Air" впервые планирует начать выполнение прямых международных рейсов по направлению Актау - Горган. Рейсы планируется выполнять с частотой 2 раза в неделю на воздушном судне Embraer-145.

Открытие рейсов позволит развить дальнейшие торгово-экономические взаимоотношения между Казахстаном и Ираном, а также увеличить пассажиропоток в/из аэропорта города Актау, отмечают в Комитете.

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