Автомобили из Армении не будут облагаться налогом дважды

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Казахстанцы, которые ввезли авто из Армении до 1 февраля 2020 года и поставили на учет в РК, уплачивают налог на транспорт в соответствии с законодательством Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерства финансов Казахстана и Армении в соответствии с положениями Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 6 ноября 2006 года пришли к взаимной договоренности по взиманию налога на транспортные средства в целях избежания двойного налогообложения.

В Министерстве финансов РК объяснили, что в связи с тем, что автомобили, ввезенные казахстанцами на территорию РК, по сегодняшний день не сняты с регистрационного учета в уполномоченных органах Республики Армения, следовательно, оба государства могут претендовать на налогообложение таких транспортных средств.

Так, в результате переговоров достигнута договоренность, что автомобили, ввезенные до 1 февраля 2020 года из Республики Армения, принадлежащие по праву собственности резидентам Республики Казахстан, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 21 Конвенции с момента постановки на регистрационный учет в органах внутренних дел Республики Казахстан подлежат налогообложению только в Республике Казахстан согласно национальному законодательству. Для этих целей налоговыми органами двух государств будет производиться обмен сведениями по зарегистрированным транспортным средствам, с указанием даты регистрации в Республике Казахстан. В отношении таких транспортных средств не будет возникать двойного налогообложения", - разъяснили в МФ РК.

Обязанность уплаты налога на транспорт, в соответствии с нормами Налогового кодекса РК, возникает с момента постановки транспортного средства на учет в государственных органах РК.

К примеру, если транспортное средство поставлено на регистрационный учет 1 ноября 2020 года необходимо уплатить транспортный налог в бюджет за ноябрь и декабрь 2020 года, не позднее 1 апреля 2021 года. В противном случае осуществляется начисление пени за каждый просроченный день", - заключили в ведомстве.

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