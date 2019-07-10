Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - Автопром РК к лету с начала года выпустил почти 16 тысяч легковых авто - сразу на 42% больше, чем годом ранее, передает Kazakhstan Today.

По данным экспертов Ranking.kz, всего было произведено почти 17 тысяч автотранспортных средств.

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за январь – май 2019 года составило в денежном выражении 114,7 млрд тенге, против 71,5 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (рост - на 60,4%). Это рекордный показатель для соответствующего периода.

Всего за январь - май 2019 года было произведено 16,9 тыс. автотранспортных средств (на 42,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года): 15,7 тыс. легковых автомобилей, 404 автобуса, 495 грузовых авто, 270 прицепов и 19 единиц специализированной техники.

Среди регионов РК почти 94% от всего объема производства автотранспорта приходится на две области: Костанайскую - 56,5 млрд тенге, рост за год в 2,1 раза (здесь расположен завод "СарыаркаАвтоПром") - и ВКО: 50,8 млрд тенге, рост за год на 32,9% (здесь работают такие заводы, как "АзияАвто", "СемАЗ" и Daewoo Bus Kazakhstan).

Среди заводов-автопроизводителей по количеству произведенных автотранспортных средств лидирует АО "АзияАвто": почти 8,5 тыс. авто, рост за год на 20%.

Следом, сокращая разрыв, идет ТОО "СарыаркаАвтоПром": чуть менее 7,5 тыс. авто, рост за год - сразу на 80%. Напомним, АО "АзияАвто" и ТОО "СарыаркаАвтоПром" производят преимущественно легковые автомобили.

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