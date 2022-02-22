АЗРК выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций

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НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках, считают эксперты рейтингового агентства Fitch, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рост мирового спроса на криптовалюты и высокодоходный майнинг в 2021 году создали экосистемы, которые уже потребляют примерно 0,4-1% мировой электроэнергии, отмечают в агентстве. При этом электроэнергия составляет до 90% затрат на добычу криптовалют, информирует ТАСС

Хотя добыча многих криптовалют продвинулась вперед (по сравнению с первоначальными настольными установками) и теперь требует специализированного оборудования стоимостью в тысячи долларов на ферму, такие системы по-прежнему довольно быстро устанавливаются или перемещаются", - указывают аналитики.

Это продемонстрировало перемещение майнинга из Китая после запрета криптовалюты в 2021 году (на страну приходилось две трети мирового майнинга биткойна в 2020 году) в такие страны, как Россия, Казахстан, Канада и США. При этом в некоторых местах новые фермы вызвали перегрузку энергосетей и перебои в подаче электроэнергии, подчеркивают в Fitch. В свою очередь годовой спрос на электроэнергию только для биткойна (чья доля в криптоактивах составляет около 40%) сопоставим с потреблением электроэнергии в таких странах, как Норвегия и Швеция, подсчитали в Кембриджском центре альтернативных финансов (научно-исследовательский институт в рамках Кембриджской школы бизнеса).

Таким образом, из-за отсутствия прозрачности неконтролируемый рост спроса на энергию может нарушить работу самого сектора, так как отсутствие прозрачности затрудняет планирование инвестиций в расширение сетей и производство энергии, полагают в Fitch. Однако сценарий продолжительной экспансии маловероятен, поскольку мировые регуляторы все больше внимания уделяют криптовалютам из-за вероятности их использования в незаконных целях, а также из-за потенциального влияния на стабильность финансовых рынков, на энергетические рынки и вытекающие из этого экологические и социальные последствия.

Некоторые страны, такие как Китай, решили запретить майнинг и торговлю криптовалютами. Россия обсуждает аналогичные предложения. Многие другие планируют внедрить обширную нормативную базу для управления цифровыми активами, включая стандарты, требования по надзору и раскрытию информации", - поясняют аналитики.

В Fitch отмечают, что в перспективе рынки цифровых валют должны стать более предсказуемыми, а многие аспекты, в том числе методы майнинга, перейдут под контроль регулирующих органов. Так, помимо введения требований о снижении энергоемкости в целях майнинга, могут быть введены регистрационные нормы для центров обработки данных, а также условия по их расположению вблизи возобновляемых источников энергии с обильными запасами ресурсов.

В начале года стало известно, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.

25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.

Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.

В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.