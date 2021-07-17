АЗС снизили цену на дизтопливо после уведомления антимонопольщиков

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В адрес 19 автозаправочных станций направлены уведомления о необходимости устранения признаков сговора путем снижения цен на дизельное топливо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по итогам проведенного анализа установлено, что рост цен на дизельное топливо имеет также и спекулятивный характер.

В адрес 19 автозаправочных станций направлены уведомления о необходимости устранения признаков сговора путем снижения цен на дизельное топливо. Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

По информации ведомства, в настоящее время большинством субъектов рынка досрочно исполнены уведомления и сообщено о готовности снижения цен.

Отмечается, что снижение составит от 2 до 5 тенге за каждый литр в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях.





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