Бахыт Султанов: Товаропроводящие системы стран СНГ надо объединить

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов выступил на площадке Экономического форума СНГ, который прошел сегодня в формате видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today.

В ходе выступления на экономическом форуме, глава МТИ РК проинформировал, что удельный вес взаимной торговли государств-участников СНГ в общем объеме внешней торговли Содружества по итогам 2019 года составил 18,4%, что на 2,5% меньше, чем в 2010 году. Аналогичный показатель стран ЕС составил в прошлом году 60,7%, НАФТА - 40,1%, АСЕАН - 22%.

По его словам, странам необходимо акцентировать работу на углублении региональной интеграции, создании благоприятных условий для развития производственной кооперации и диверсификации структур товарных потоков.

Султанов предложил государствам-членам СНГ объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности стран Содружества, сообщает пресс-служба Минторговли РК.

Мы выдвигаем инициативу создания межгосударственной товаропроводящей системы", - заявил Султанов.

Он пояснил, что национальные товаропроводящие системы уже создаются Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Объединение крупных оптово-распределительных и агро-логистических центров государств единой информационной системой позволит странам оперативно обмениваться данными по имеющимся и прогнозным объемам, видам продукции, качеству и стоимости, а также даст возможность внедрения электронной торговой площадки.

Кроме того, единая межгосударственная товапропроводящая система позволит странам СНГ объединить сельхозтоваропроизводителей, экспортеров, импортеров, покупателей и логистические компании в единый международный пул, что облегчит экспорт товаров в третьи страны.

В рамках развития трансграничной торговли Султанов предложил создать приграничные оптово-распределительные центры.

Такие центры могут быть созданы на базе реализуемых в приграничных государствах проектах. К примеру, Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) на границе Казахстана с Узбекистаном, в районе наиболее оживленных и крупных пунктов перехода на казахстанско-кыргызской границе", - предложил министр.

Султанов также выступил в поддержку регионализации производственных процессов и промышленной кооперации стран-участниц СНГ. По его словам, это позволит не только наладить высокотехнологичные производства, но привлечь инвестиции в страны Содружества.

Структура конкурентных преимуществ наших стран и широкая сырьевая база позволяют нам формировать совместный инвестиционный продукт и привлекать смещаемые из Юго-Восточной Азии, КНР и других регионов производственные активы", - заявил Султанов.

По его словам, "текущий тренд по перераспределению глобальных торговых процессов должен быть использован для создания центров компетенции в приоритетных отраслях промышленности, формирования новых и расширения существующих промышленных связей".

Третье перспективное направление сотрудничества - цифровые технологии в торговле.

У наших стран имеется общее концептуальное поле в отношении применения цифровых технологий для развития электронной коммерции", - сообщил Бахыт Султанов, призвав коллег "актуализировать правовую базу, которая будет упрощать процедуры электронной торговли, предоставлять доступ к финансированию, противодействовать киберпреступности, а также создать условия нашим предпринимателям для выхода на мировые электронные торговые площадки".

Султанов подчеркнул, что главное во взаимной торговле - это исключение барьеров.

Цифровизация - самый реальный инструмент для этой задачи", - сказал он.

Глава МТИ добавил, что сегодня, "как никогда, важно активно использовать преимущества Содружества - стратегическое партнерство, обширную нормативно-правовую базу, географическую близость, налаженную транспортную инфраструктуру".

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