Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - АО "Bank RBK" сообщает о завершении сделки по передаче сомнительных активов на сумму 603 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Данная сделка является одним из условий рамочного соглашения, заключенного между банком, правительством РК, Национальным банком РК и группой компаний "Казахмыс". Активы переданы в пользу ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", которое будет заниматься их возвратом", - сообщили в банке.

Также в пресс-службе банка сообщили, что докапитализация банка осуществляется согласно утвержденному графику. 29 декабря 2017 года акционер пополнил уставный капитал банка на сумму 45 млрд тенге. Таким образом, с момента начала практической реализации плана оздоровления общая сумма докапитализации составила 125 млрд тенге.

Кроме того, по данным пресс-службы, в ближайшее время банк планирует получить третий транш субординированного займа от Национального банка в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора в объеме 60 млрд тенге. Как сообщалось, общая сумма, предоставленная банку по данной программе, составит 243,7 млрд тенге. Из них 150 млрд тенге уже поступили в банк.

В результате перечисленных мероприятий ликвидные активы банка достигнут порядка 180 млрд тенге. Как ожидается, коэффициент текущей ликвидности Банка (К4) составит порядка 4,0-4,5, что более чем в 10 раз превышает норматив, установленный регулятором.

"Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что выполнена очень важная часть плана оздоровления - передача сомнительных кредитов в специализированную компанию. Это значит, что банк полностью очищен и обладает огромным запасом прочности. Недавнее повышение рейтинга банка было осуществлено без учета процесса очистки активов, и у нас есть справедливые оптимистичные ожидания в отношении будущих рейтинговых оценок", - сказал председатель Совета директоров АО "Bank RBK" Торстен Пол.

По состоянию на 1 декабря 2017 года активы АО "Bank RBK" составили 971,9 млрд тенге, средства клиентов - 438,2 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц - 147,7 млрд тенге. Собственный капитал банка на отчетную дату составил 177,4 млрд тенге, уставный капитал - 144,4 млрд тенге. Прибыль банка за 11 месяцев 2017 года составила 4,1 млрд тенге.

Фактически единственным акционером банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО "КСС Финанс" - структура, целиком принадлежащая президенту ТОО "Казахмыс Холдинг" Владимиру Киму.

Банк представлен в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз.

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