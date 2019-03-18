Банки одобрили рефинансирование более 5 тыс. валютных займов на 40,1 млрд тенге

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские банки в рамках госпрограммы одобрили рефинансирование более 5 тыс. валютных займов на 40,1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





Как напомнили в пресс-службе Национального банка РК, Программа рефинансирования ипотечных займов включает два блока. Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Нацбанк выделил 130 млрд тенге.





"По состоянию на 10 декабря 2018 года в рамках Программы банками одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге, рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге. Всего принято 31 604 заявки на сумму 236,4 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.





Второй блок Программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года.





"На 10 декабря 2018 года банками на рефинансирование валютных займов одобрена 5131 заявка на сумму 40,1 млрд тенге, рефинансировано 3845 займов на сумму 27,8 млрд тенге. Всего принято 6233 заявки на сумму 64,5 млрд тенге", - уточнили в Нацбанке.





При этом в пресс-службе подчеркнули, что срок приема заявок на рефинансирование валютных займов банками ограничен. Для определения соответствия займа условиям Программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.





Кроме того, в Нацбанке проинформировали, что в рамках реализации программы 7-20-25 по состоянию на 10 декабря 2018 года принято 5298 заявок на получение займа на сумму 62,1 млрд тенге. Из них одобрена 3391 заявка на предоставление займа на сумму 40,7 млрд тенге.





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