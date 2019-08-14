Банки списали казахстанцам штрафы по кредитам на 33,6 млрд тенге

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Банки и микрофинансовые организации списали казахстанцам штрафы по кредитам на 33,6 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

Списание штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам, начисленных на 1 июля 2019 года, ведется в рамках реализации указа президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

К 30 июля текущего года банки и микрофинансовые организации осуществили списание штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1,2 млн граждан на общую сумму 33,6 млрд тенге. До 20 августа текущего года Национальным банком будет осуществлено возмещение 30% от суммы понесенных данными организациями расходов", - проинформировал Досаев.

По информации главы Нацбанка, погашение задолженности будет завершено до конца августа текущего года. Это позволит, по предварительным данным, 508 тысячам граждан страны получить государственную поддержку на общую сумму 105,5 млрд тенге. Гражданам не требуется обращаться в банки и микрофинансовые организации, работа по погашению задолженности будет произведена кредиторами самостоятельно, после чего кредиторы направят соответствующие уведомления каждому заемщику.

Вместе с тем Досаев отметил, что банки продолжают увеличивать кредитную активность. За апрель - июнь, после проведенного в I квартале текущего года оздоровления банков, кредитный портфель увеличился на 3,5%, или 433,6 млрд тенге, до 12,9 трлн тенге. Долгосрочные кредиты составили 11 трлн тенге, краткосрочные - 1,9 трлн тенге.

Вклады в национальной валюте выросли на 5,5% с начала текущего года. Депозиты в иностранной валюте сократились на 19,8%. Как следствие, долларизация депозитов снизилась до 41,6% на конец июня.

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