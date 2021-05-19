Барьеры на $100 млн устранило Минторговли за два года

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - За два года Министерство торговли и интеграции устранило барьеров на $100 млн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открыв таможенные границы, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции других участников Евразийского экономического союза. Мы сталкиваемся со случаями скрытых ограничений во взаимной торговле. Чаще всего они устанавливаются нашими партнерами в отношении товаров, по которым высокий уровень конкуренции. В том числе в случаях активизации производителей отдельных стран, ориентированных на экспорт", - сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, выступая на брифинге в СЦК.

Кушукова отметила, что такая практика противоречит идее экономической интеграции, о чем казахстанская сторона неоднократно напоминала коллегам по ЕАЭС.

Министерство торговли и интеграции проводит работу по выявлению и устранению барьеров на пути казахстанских товаров в ЕАЭС. На сегодня можно отметить рекордно положительную динамику устранения барьеров: с 2016 года - 83% барьеров, когда-либо существовавших на внутреннем рынке ЕАЭС, устранены (квалифицировано 66 барьера, из них устранено 54 барьера)", - сообщила Жанель Кушукова.

По ее словам, барьеры, устраненные с момента создания министерства, оцениваются порядка в $100 млн.

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