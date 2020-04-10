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"Байтерек девелопмент" приобрел облигации акиматов областей и городов республиканского значения на 175 млрд тенге

09.04.2020, 14:58 8479
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - АО "Байтерек девелопмент" приобрело облигации акиматов областей и городов республиканского значения на сумму 175 млрд тенге, передает Kazakhstan Today. 
 

Для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости населения АО "Байтерек девелопмент" 9 апреля 2020 года на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" приобретены облигации акиматов областей, городов республиканского значения на сумму 175 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе компании. 

 
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. тенге. Долговые бумаги с купонной ставкой 4,25% годовых выпущены сроком на двадцать два месяца. 
 
АО "Байтерек девелопмент" - дочерняя организация Холдинга "Байтерек" - финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер". Компания финансирует строительство кредитного и арендного жилья по Казахстану.
 

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