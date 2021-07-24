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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане бензин за год подорожал на 14%, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, а также Шымкента - на 17,2%, 17% и 16,5%, соответственно.

На АЗС страны бензин АИ-92 в среднем стоил 171,5 тенге, АИ-95/96 - 196,5 тенге, АИ-98 - 215,3 тенге за литр. Это всё ещё дешевле, чем в Европе. Но с учётом зарплат в РК всё не так радужно", - пишет сайт EnergyProm.

Между тем производство бензина в республике увеличилось за год на 5%.

В частности, Павлодарский нефтехимический завод выпустил сразу на 38,6% больше бензина, чем за январь – май прошлого года.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, напротив, ушёл в минус и произвёл топлива на 13%, чем в прошлом году.

По Шымкентскому НПЗ точных данных нет, но по предварительным расчётам, производство топлива упало и там.

По итогам первых четырёх месяцев года рынок бензина полностью обеспечен отечественным производством. На долю импорта пришлись всего 0,03% спроса, или 0,4 тыс. тонн бензина", - пишет сайт.

На экспорт за этот период было отправлено 100,5 тыс. тонн бензина - на 32,4% меньше, чем годом ранее.

Реализация на внутреннем рынке, напротив, выросла на 10%, до 1,4 млн тонн.

По данным Picodi.com, среди стран Европы и СНГ дешевле всего купить бензин можно именно в Казахстане. Здесь средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 185,51 тенге (0,43 доллара США). Казахстан занял 1-е место среди 26 попавших в рейтинг стран. Дороже всего бензин обходится жителям Финляндии (1,90 доллара США).

При этом по индексу бензина, то есть количеству, которое можно купить на заработную плату, Казахстан уступил сразу 6 странам и занял 7-е место из 26. В среднем каждый казахстанец может купить на среднюю заработную плату (за вычетом налогов) 1015 литров бензина, против 923 литров годом ранее.

Лидерами рейтинга стали Германия (1786 литров), Швеция (1771 литр) и Финляндия (1589 литров).

Среди стран СНГ в России на заработную плату можно приобрести 938 литров бензина, в Беларуси - 637 литров, в Азербайджане - 561 литр, в Молдове - 358 литров, в Кыргызстане - 355 литров, в Узбекистане - 317 литров, в Армении - 309 литров, в Таджикистане - 167 литров.

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