Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Бензин в Казахстане подорожал второй раз за месяц, передает Kazakhstan Today.

В первых числах января АИ-92 отпускали примерно по 145 тенге за литр, ближе к середине месяца цены на АЗС подросли до 148-150 тенге, а сегодня 92-й продают уже по 149-153 тенге. Не исключено, что к концу января бензин подорожает до 155 тенге.

Наиболее доступный АИ-92 сейчас на АЗС "КазМунайГаз" и Helios. Его отпускают по 149 тенге. По 152 тенге можно залиться на заправках Sinooil и "Газпром", а дороже всего бензин у Royal Petrol - 153 тенге за литр.

С дизелем ситуация не поменялась. Межсезонное топливо по-прежнему продают по 191-194 тенге.

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