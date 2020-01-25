Бензин в Казахстане подорожал второй раз за месяц

Стоимость топлива в стране продолжает расти. Крупные сети АЗС второй раз за месяц меняют ценники. Связано это с увеличением акциза с 10 500 до 24 435 тенге за тонну, пишет Kolesa.kz.
В первых числах января АИ-92 отпускали примерно по 145 тенге за литр, ближе к середине месяца цены на АЗС подросли до 148-150 тенге, а сегодня 92-й продают уже по 149-153 тенге. Не исключено, что к концу января бензин подорожает до 155 тенге.
Наиболее доступный АИ-92 сейчас на АЗС "КазМунайГаз" и Helios. Его отпускают по 149 тенге. По 152 тенге можно залиться на заправках Sinooil и "Газпром", а дороже всего бензин у Royal Petrol - 153 тенге за литр.
С дизелем ситуация не поменялась. Межсезонное топливо по-прежнему продают по 191-194 тенге.
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