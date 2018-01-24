Билеты на поезда со скидкой 25% будут доступны по ряду направлений в Казахстане

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Билеты на поезда со скидкой 25% будут доступны по ряду направлений в Казахстане23.01.2018
Экономика  16:46
Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Казахстане утверждена новая методика определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по социально значимым сообщениям, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с новой методикой, внедрено динамическое тарифное ценообразование, предусматривающее изменение стоимости билета в зависимости от даты покупки и загруженности поездов, сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК.

"На первоначальном этапе динамическое ценообразование внедрено в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: №3/4 Алматы - Астана - Нурлыжол , №085/086 Астана 1 - Сарыагаш, №853/854 Астана - Караганды с 8 марта 2018 года. В дальнейшем новшеством охватят все поезда, курсирующие по социально значимым сообщениям. По указанным поездам внедрена тарифная сетка цен с учетом динамического ценообразования в коридоре "-25%" и "+25%". Так, пассажир, приобретающий билет заранее, имеет возможность купить его по цене ниже базовой на четверть. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса на направление стоимость билета будет расти. Приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно будет с 23 января 2018 года", - объяснили в ведомстве.
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